Óscar Cano y Lucas Pérez: “Es imposible que no quiera jugar, conmigo jugó hasta roto"

Óscar Cano se deshizo en elogios hacia la plantilla del Deportivo de La Coruña, con motivo de su comparecencia previa a la visita del Sabadell a Riazor este sábado a las 18:00 horas. “Es un equipo que está lleno de talento y que muchos de sus jugadores podrían estar en otra categoría y prefieren estar en el Dépor que en Segunda División A. Eso ya habla de la grandeza del Dépor. Tenemos que hacer un partido perfecto y que ellos no tengan su día para poder realmente sacar algo de allí”.

Durante la semana, Lucas Pérez y David Mella bajaron la carga de trabajo por distintas molestias físicas, pero el exentrenador blanquiazul tiene claro que ambos van a estar en el once inicial del cuadro herculino. “Me imagino que jugará el once de cabecera. No tienen por qué cambiar. Lucas yo lo conozco y es imposible, imposible que no quiera jugar. Conmigo ha jugado hasta roto. Es una persona muy competitiva, además de un gran jugador y que siempre quiere ganar estando", comentó.

Cano habló también de las dificultades que se pueden encontrar sus futbolistas. "El Deportivo es un equipo que va a tu campo, que te presiona, que te ahoga, que no te deja salir. Y va a a tu campo con grandes jugadores, no va con cualquiera. Si cada vez que te acosa un jugador, ese jugador se llama Diego y se apellida Villares, hay una alta probabilidad de que te quite la pelota. Porque estoy hablando de jugadores que yo ya he tenido. No los he visto en vídeo, en televisión, no me he personado solo una vez en un estadio a verlo, sino que los he entrenado y sé del potencial que tienen. Encima, este año tienen un central que es hegemónico en la categoría como Pablo Vázquez. La gente de fuera, tanto Peque como Mella tienen muchos recursos en el mano a mano”.