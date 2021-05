Bergantiños confirma su continuidad

Álex Bergantiños seguirá siendo el capitán del Deportivo la próxima temporada. El centrocampista coruñés confirmó su continuidad en la campaña 21-21. A Álex le queda, como mínimo, otro curso como jugador. Este año ha sido un hombre importante. En el peor momento, regresó al once titular y lideró la reacción del equipo para evitar un primer descenso y luego conseguir la permanencia y asegurarse su participación en la Primera División de la Federación. “He vivido cosas maravillosas y el reto es dejarlo lo más arriba posible”, reflexionó el pivote de la Sagrada Familia.

En cuanto al futuro, Álex es consciente de que habrá cambios muy importantes en la plantilla. El entrenador seguirá siendo Rubén de la Barrera. “Es una persona preparada y que conoce la categoría. Está preparado para encabezar el proyecto, pero no me corresponde a mi evaluar el proyecto de ABANCA y qué jugadores se van a incorporar o no. Son trabajadores que mirarán por sus intereses”, indicó. Las negociaciones entre el técnico y el club están abiertas y la propuesta es de un año más otros dos en caso de ascenso. No seguirá Mujaid, que está a un paso de irse traspasado al Genk de Bélgica

“Hemos salvado una situación que creo que era crítica”. Es la definición del capitán sobre esta temporada. Los blanquiazules llegarán a la última jornada sin nada en juego. La plantilla ya prepara el duelo ante el Numancia en Los Pajaritos. “Hemos tenido dos días para desconectar y nos queremos ir con buen sabor de boca. Esta el objetivo hipotético de entrar en la Copa del Rey. Vamos a pelear el partido por la integridad de la competición. El año pasado descendimos perdiendo con el Extremadura, que estaba descendido. Tenemos que dar nuestra mejor versión”.