Así están los proyectos, los plazos y las obras de nuevos estadios de cara al Mundial 2030

A Coruña tiene camino por delante de cara al Mundial 2030 y para conseguir que el nuevo Riazor sea una realidad. Desde el Ayuntamiento, no se han ofrecido datos concretos sobre cómo se llevará a cabo la financiación de una obra que superará los cien millones de euros. Se desconoce el nombre del inversor privado y no existe un acuerdo público sobre los porcentajes que deben aportar las distintas instituciones: Xunta de Galicia, Concello y Diputación. Además, desde el ente autonómico ya ha explicado en varias ocasiones que consideran que también el Consejo Superior de Deportes debería financiar una parte.

Con respecto al inversor privado y ante la pregunta de cuándo se conocerá su nombre, el concejal de Cultura y Turismo Gonzalo Castro contestaba así esta misma semana: “Agardemos que sexa canto antes. Non podo trasladar unha data concreta sobre cando se poderá coñecer cal vai ser participación e como se vai formalizar esa participación privada no estadio de Riazor, pero non debería tardar moito que se concrete a mesma. Como xa se trasladou anteriormente, había varias alternativas, éstase a traballar nelas e finalmente a que sexa máis ventaxosa para os intereses da nosa cidade será a que se escolla”.

málaga ha renunciado a ser sede mundialista

En Deportes Cope Coruña, recorremos aquellas ciudades que, junto con A Coruña, deben llevar a cabo una obra de mayor envergadura de cara al Mundial 2030. La última hora pasa por la renuncia en la mañana de este sábado de Málaga como sede del Mundial. Así lo ha comunicado en rueda de prensa el alcalde Paco de la Torre, tras una reunión con el club malacitano y representantes de las peñas. "Lo más responsable es renunciar a la candidatura de la ciudad de Málaga al Mundial 2030 porque si el Mundial supone un riesgo para el club y supone un problema para la afición no merece le pena continuar", afirmó.

La decisión está relacionada con los problemas derivados de las obras de remodelación de la Nueva Rosaleda. Se iba a ampliar el aforo en 15.000 personas pero, para realizar las obras, el Málaga tenía que mudarse durante casi dos años. El lugar elegido era el estadio Ciudad de Málaga , pero solo habría 12.500 asientos disponibles. Esto ha provocado el enfado de la afición, porque el club andaluz tiene 26.000 socios.

En el Estadio de Gran Canaria, todas las instituciones van de la mano y ya hay un plazo fijado para terminar la obra en 2028, con un plan para mover a los espectadores durante las obras. En La Romareda, en Zaragoza, está ya casi terminado el estadio prefabricado en el que jugará el equipo de forma temporal y existe un acuerdo de patrocinio ya para la Nueva Romareda, que se llamará Ibercaja Romareda. Además, el campo se está construyendo entre Ayuntamiento, Gobierno de Aragón y Real Zaragoza.

Estadio de Gran Canaria

Juanfran Cruz, de Cope Gran Canaria: “Siguen los plazos previstos para la reforma del estadio de Gran Canaria. “Va a tener una capacidad de 44.400 espectadores. Se prevé que finalice en el año 2028. A partir de ahora, va a comenzar la remodelación del Estadio de Gran Canaria. Lógicamente, teniendo en cuenta que va a haber competición, con lo cual se irán ubicando a los aficionados y abonados en el transcurso de las obras en diferentes gradas. Se espera que en 2028 esté finalizado, que haya un partido internacional en 2028 o una competición importante antes del Mundial 2030 y hay mucho optimismo y satisfacción en la isla de Gran Canaria por ser sede de ese Mundial 2030”.

Estadio de Las Palmas de Gran Canaria

La Nueva Romareda

Ana Abad, desde Cope Zaragoza: “En Zaragoza ya se trabaja para ser sede del Mundial 2030. Para entonces tendrá que estar terminada la Nueva Romareda. Se va a ubicar en el mismo lugar, pero será un estadio totalmente nuevo, que va a mejorar y mucho las viejas instalaciones. Va a ampliar la capacidad del campo hasta los 43.000 espectadores. Es un campo que se está construyendo a tres bandas entre Ayuntamiento, Gobierno de Aragón y Real Zargoza con una inversión de 124 millones. Durante esta pasada temporada, ya vimos La Romareda en obras, con la demolición de la grada de Gol Sur y ahora este verano, ya sin Liga, se ha empezado con la demolición del resto del campo. Se espera que esté terminado en 2027, con tiempo y margen de sobra de cara al Mundial. ¿El nombre del nuevo campo? Ya lo sabemos también. Será Ibercaja Romareda, gracias al acuerdo de patrocinio que se ha firmado con esta entidad bancaria aragonesa. Con Ibercaja. Y hasta que la nueva Romareda esté lista, el Zaragoza va a jugar en un campo prefabricado que está ya casi terminado en la zona de la Expo. Ese campo se va a estrenar a principios de agosto”.