Málaga se baja del Mundial 2030

Sorpresón en la RFEF después de que el alcalde de Málaga haya anunciado este sábado que la ciudad no será sede del Mundial 2030. La Rosaleda iba a ser uno de los 11 estadios españoles en los que se disputaran partidos del torneo, pero finalmente no será así. Está por ver si es sustituido por otra localidad, después de la polémica por la ausencia de Vigo y la no presencia de Valencia por los problemas en la construcción del Nuevo Mestalla.

Valencia C.F. Louzán durante su visita al Nuevo Mestalla

La decisión de Málaga vendría relacionada con los problemas derivados de las obras de remodelación de la Nueva Rosaleda. Se va a ampliar el aforo en 15.000 personas, pero para realizar las obras el Málaga tiene que mudarse durante casi dos años. El lugar elegido es el estadio Ciudad de Málaga , pero solo habrá 12.500 asientos disponibles. El club tuvo la pasada campaña 26.000 socios, más del doble de los que entrarán en su nuevo feudo. Y claro, la afición no se lo ha tomado a bien y ha amenazado en un comunicado con protestas si no se soluciona esto y hay al menos 23.000 butacas, acusando al Ayuntamiento de mentirles. La reacción final de este ha sido rechazar el Mundial.

"Lo más responsable es renunciar a la candidatura de la ciudad de Málaga al Mundial 2030 porque si el Mundial supone un riesgo para el club y supone un problema para la afición no merece le pena continuar", afirmó el alcalde Paco de la Torre en una rueda de prensa.