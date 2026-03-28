Zafra fusiona fe y gastronomía con sus rutas de sabores de Cuaresma

Extremadura se prepara para un fin de semana repleto de actividades que preceden a la Semana Santa. Mientras Mérida celebra la mayor torrijada de España y Zalamea de la Serena su Senda de la Tapa, Zafra se convierte en un epicentro gastronómico con sus rutas Sabores de Pasión y Dulces de Cuaresma, una iniciativa para poner en valor la cocina tradicional de esta época.

Una apuesta por la tradición

La directora de la oficina de turismo, Marisol Lozano, ha explicado que estas jornadas, que se celebran desde hace años, buscan realzar "ese patrimonio que tenemos en esta época del año, que es los sabores de cuaresma". La propuesta invita a los establecimientos a poner sobre la mesa especialidades que, según Lozano, "hacen las delicias de todos aquellos que las prueban".

En la ruta Sabores de Pasión, los visitantes pueden degustar platos que respetan la vigilia, como patatas con choco o repápalos. Se trata de "las típicas elaboraciones que se han hecho y que han hecho nuestras abuelas", recuperando los sabores de los potajes de Cuaresma y otras recetas transmitidas entre generaciones.

Son las típicas elaboraciones que se han hecho y que han hecho nuestras abuelas" Marisol Lozano Directora de la Oficina de Turismo de Zafra

Por su parte, la ruta Dulces de Cuaresma cuenta con la participación tanto de restaurantes como de pastelerías. En ella se pueden encontrar las típicas torrijas elaboradas de diferentes formas, además de otros muchos postres tradicionales que se consumen durante este periodo del año.

Un paseo por la historia de Zafra

Más allá de la gastronomía, Zafra invita a redescubrir su riqueza arquitectónica. La oficina de turismo ha puesto en marcha una iniciativa para poner en valor las fachadas de sus casas señoriales a través de las redes sociales, mostrando la diversidad de estilos que van desde el clasicismo hasta el modernismo. "Tenemos fachadas de tipo modernista, tenemos dos preciosas, la rosa y la azul, tenemos clasicistas, tenemos del siglo XVI", detalla Lozano.

La recomendación de la directora de turismo es clara: levantar la vista del suelo. Marisol Lozano anima a los visitantes a no mirar "solamente los escaparates, que también, sino hay que mirar para arriba, porque hay unas fachadas que son realmente maravillosas". Esta ruta de las casas señoriales se presenta como un complemento perfecto para disfrutar de la ciudad en primavera.