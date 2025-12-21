Un vecino de Fregenal, reclutado como vocal al ser el primero en llegar a votar

La jornada del 21-D ha arrancado en Extremadura con “absoluta normalidad”, según confirmó a las 10:00 de la mañana la consejera portavoz, Elena Manzano. Las 1.400 mesas electorales previstas —904 en la provincia de Badajoz y 496 en la de Cáceres— habían quedado constituidas dentro del plazo legal, que se extiende entre las nueve y las diez.

La única nota peculiar se ha producido en el Centro Municipal Nertóbriga, en Fregenal de la Sierra. El primer votante que llegó al colegio electoral tuvo que quedarse a constituir la mesa ante la ausencia del vocal titular y varios suplentes. La ley contempla este escenario: si faltan los miembros designados, la Junta Electoral de Zona puede recurrir a los primeros electores que acudan al colegio para garantizar el funcionamiento de la mesa. No se considera incidencia siempre que la constitución se complete antes de las diez.

Un abogado especializado en derecho electoral, Julián Suero, consultado recientemente por este medio, recordaba que “la participación en una mesa no es opcional, sino una obligación ciudadana”. Incumplirla de forma injustificada puede tener consecuencias serias: “La ley establece penas de prisión de tres meses a un año, o multas de seis a veinticuatro meses. No presentarse porque sí no es un gesto menor, es un delito electoral”, explicaba.

La ley establece penas de prisión de tres meses a un año" Julián Suero Abogado

Si los titulares y suplentes no acuden, la Junta Electoral de Zona maneja dos vías: completar la mesa con los primeros votantes o, en un caso extremo, aplazar la votación. En Fregenal no hizo falta llegar tan lejos. Bastó con que el primer vecino que entró por la puerta se quedara para asegurar que la maquinaria democrática echara a rodar en tiempo y forma.

La escena, casi de manual, recuerda que el proceso electoral funciona porque miles de ciudadanos asumen responsabilidades que no siempre estaban en su agenda de la mañana.