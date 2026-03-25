Budimir firma la victoria 300 de Osasuna en Primera División jugando en El Sadar: Pedro Martín, de Tiempo de Juego, explica los datos de un triunfo histórico

Osasuna ha conseguido una victoria histórica en El Sadar al imponerse por 1-0 al Girona. Un solitario gol de Ante Budimir en los compases finales del encuentro ha servido para que el conjunto rojillo alcance su triunfo número 300 en Primera División en su estadio.

El equipo dirigido por Alessio Lisci dominó por completo la primera parte, generando numerosas ocasiones de gol. Víctor Muñoz, muy activo, puso a prueba en dos ocasiones consecutivas al portero del Girona, Gazzaniga, que respondió con dos grandes intervenciones para mantener el empate.

Tras el descanso, el Girona dio un paso al frente y logró equilibrar el juego. Sin embargo, Osasuna recuperó el control con el paso de los minutos y, tras varios avisos, encontró el premio del gol.

CA Osasuna Ante Budimir, delantero de Osasuna, en El Sadar

Una espectacular conducción de Víctor Muñoz desde su propio campo terminó con una asistencia de Kike Barja para que Budimir, el de siempre, marcara el tanto definitivo.

Una victoria que vale la permanencia

El técnico rojillo, Alessio Lisci, ha valorado la importancia del resultado en la rueda de prensa posterior. "Estos tres puntos significan mucho", ha destacado el entrenador. "Supone mucho porque es un partido bueno contra un gran rival, no es un partido bueno contra un equipo cualquiera, supone que nos acercamos y prácticamente estamos salvados, así que el objetivo siguiente es llegar cuanto antes a los 40", ha añadido.

Estos tres puntos significan mucho" Alessio Lisci Entrenador de Osasuna

CA Osasuna Alessio Lisci, entrenador de Osasuna, en El Sadar

Lisci también ha analizado el desarrollo del partido, explicando que la clave estuvo en la presión tras pérdida. "Hemos vuelto a vernos, ser capaces de recuperar el balón enseguida tras perderlo, que era lo que nos estaba faltando mucho en las últimas jornadas", comentó el italiano, quien consideró que "el equipo necesitaba hacer un partido bueno de verdad como estábamos acostumbrados en casa".

El Sadar, un fortín histórico

Esta victoria no es una más. Según los datos del experto Pedro Martín, de Tiempo de Juego de la Cadena COPE, se trata del triunfo número 300 de Osasuna en Primera División en El Sadar, en un total de 668 partidos disputados (con 183 empates y 185 derrotas). El primer triunfo se remonta al 7 de septiembre de 1980, con un 1-0 ante Las Palmas gracias a un gol de Iriarte.

OSASUNA Osasuna se apunta a la lucha por Europa gracias a un gol de Budimir

A lo largo de su historia, los equipos que más veces han salido derrotados de El Sadar en la máxima categoría son el Espanyol (17), el Zaragoza (15) y el Sevilla (15). Además, el club navarro ha logrado alcanzar las 12 victorias como local en una misma temporada de liga en cuatro ocasiones: 1986-87, 1989-90, 1990-91 y 2005-06.

En el plano individual, los jugadores con más victorias en casa en Primera son Castañeda, con 101, y Patxi Puñal, con 94. En el banquillo, los entrenadores más laureados en El Sadar son Pedro Mari Zabalza (75), Jagoba Arrasate (36) y Javier Aguirre (35).

La afición es increíble

Lisci ha querido dedicar unas palabras a la afición, cuyo papel considera "fundamental". "Hacernos fuertes aquí es una clave histórica de Osasuna y nosotros también lo estamos aprovechando porque la afición es increíble, lo digo siempre y no me voy a cansar de decirlo porque son fantásticos", ha señalado.

La afición es increíble, lo digo siempre y no me voy a cansar de decirlo porque son fantásticos" Alessio Lisci Entrenador de Osasuna

CA Osasuna Alessio Lisci, entrenador de Osasuna, en El Sadar

Con esta victoria, Osasuna alcanza los 37 puntos en 29 jornadas y afronta con tranquilidad el parón de selecciones. El próximo compromiso de los rojillos será el domingo 5 de abril en Mendizorrotza, donde se medirán al Deportivo Alavés.

ENTREVISTA CON PEDRO MARTÍN

La reciente victoria de Osasuna frente al Girona por 1-0 no ha sido una más. Según ha desvelado el especialista en datos de Tiempo de Juego, Pedro Martín, este triunfo, sellado con un gol de Ante Budimir, supone la victoria número 300 del club rojillo en el estadio de El Sadar en la Primera División del fútbol español, un dato que marca un hito en la historia de la entidad.

Un hito con 44 años de historia

La primera de estas 300 victorias se remonta al 7 de septiembre de 1980. En aquella ocasión, Osasuna, recién ascendido con Pepe Alzate como entrenador, se impuso también por 1-0 a Las Palmas gracias a un gol de Iriarte. Aquel partido fue el primero del club en la máxima categoría en El Sadar, un estadio inaugurado en 1967 pero que no había acogido partidos de Primera hasta esa fecha.

Pedro Martín también ha matizado una curiosidad estadística sobre este cómputo. En realidad, son 299 victorias de la fase regular de la liga más una obtenida en una liguilla de permanencia disputada en la temporada 1987. En aquel formato, Osasuna se impuso en casa al Racing por 2-0, un resultado que le permitió seguir en Primera. "Hay que contarlo todo porque forma parte de todo del torneo", ha afirmado el periodista para validar la cifra.

Hay que contarlo todo porque forma parte de todo del torneo"

La fortaleza en casa, clave de la temporada

La temporada actual del equipo dirigido por Jagoba Arrasate está yendo "de menos a más", en palabras de Martín. Con 37 puntos a falta de nueve jornadas, la permanencia está prácticamente asegurada, lo que permite al equipo mirar hacia cotas más altas. La buena racha en El Sadar, donde ya se han conseguido ocho triunfos, está siendo fundamental, en contraste con temporadas anteriores en las que el equipo lograba mejores resultados como visitante.

Las plazas europeas, aunque lejanas, no son una utopía. El especialista ha señalado que la configuración de la clasificación y los posibles resultados en otras competiciones pueden abrir nuevas ventanas. Según sus cálculos, una buena racha en los últimos nueve partidos podría dar la sorpresa. "El que se anime en esa zona a ganar 5 o 6 partidos, casi seguro que se meta en Europa", ha sentenciado Martín.

El que se anime en esa zona a a ganar 5 o 6 partidos, casi seguro que se meta en Europa"

El récord de victorias en casa en una sola temporada para Osasuna está en 12, una cifra que se ha alcanzado en cuatro ocasiones, la última en la histórica campaña 2005-2006 que culminó con la clasificación para la previa de la Liga de Campeones. En el capítulo de rivales, el Espanyol es el equipo que más veces ha perdido en El Sadar en Primera (17), seguido del Zaragoza y el Sevilla, ambos con 15 derrotas, dos equipos con los que Osasuna mantiene una notable rivalidad.

Nombres propios de la historia rojilla

En el plano individual, el jugador con más victorias en Primera División en El Sadar es Castañeda, con 101. Le sigue Patxi Puñal, con 94. Pedro Martín ha explicado que, aunque Puñal disputó más partidos, la estadística de Castañeda se vio favorecida por una época en la que "el fútbol era más casero" y la mayoría de los triunfos se conseguían en el propio estadio.

En cuanto a los entrenadores, el que más victorias acumula en el banquillo local es Pedro Mari Zabalza, con 75. Por detrás se sitúan dos técnicos más recientes: Jagoba Arrasate, con 36, y Javier Aguirre, con 35. A pesar de que Arrasate ha dirigido una temporada más, el entrenador mexicano logró sus cifras en solo cuatro temporadas, consolidando un equipo que venía de dos años renqueantes en la categoría.