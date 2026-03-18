El tomate de Santa Amalia busca su trono: siete finalistas se miden en el gran duelo del morcillo

La octava edición del Concurso Gastronómico 'El tomate de Santa Amalia en la cocina' ya ha seleccionado a los siete finalistas que competirán por el primer premio. El evento se celebrará el próximo 27 de marzo en el marco de la Feria Agroalimentaria de Santa Amalia (Femsa) con el objetivo de promocionar el uso gastronómico del tomate local, "fusionando la tradición culinaria extremeña con propuestas innovadoras".

El tomate de Santa Amalia busca su trono: siete finalistas se miden en el gran duelo del morcillo

Los aspirantes al trono

Tras una rigurosa valoración de las recetas, el comité organizador ha seleccionado a los siete cocineros que disputarán la final. Entre ellos se encuentran Rocío Maya, jefa de cocina de La Taberna de Noa; David Domínguez, del restaurante La Fabiola; y Antonio Jesús Falcón, del restaurante Agallas Gastro & Food.

Completan la lista Luis Miguel Reguero, del restaurante Casa Claudio; los alumnos Gonzalo Cabeza y Eliezer Ezequiel del IES San Fernando de Badajoz; y Mario Rodríguez, cocinero de la Escuela Infantil Gloria Fuertes de Plasencia.

Un reto culinario con jurado de excepción

Los participantes deberán cocinar en directo un plato centrado en el morcillo o jarrete con tomate, usando tomate concentrado de las cooperativas locales y carne de IGP Vaca de Extremadura. El jurado estará compuesto por "reconocidos profesionales" del sector, como la divulgadora Celia Lucas y el chef Eduardo Cumbreño.

Premios y producto local

El certamen otorgará tres premios principales, dotados con 2.000, 1.000 y 500 euros, además de trofeo y diploma. Con esta iniciativa, Femsa refuerza su apuesta por promocionar los productos agroalimentarios del territorio, con el tomate como pilar económico de las Vegas Altas.