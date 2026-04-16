Guardiola será presidenta: PP y Vox alcanzan un pacto de gobierno en Extremadura

El Partido Popular y Vox han sellado finalmente un acuerdo de gobierno en Extremadura tras semanas de negociaciones. La presidenta del PP extremeño, María Guardiola, y el líder regional de Vox, Óscar Fernández, han anunciado un pacto que representa a una "inmensa mayoría" del 60% del arco parlamentario, un mandato que, según Guardiola, "hay que cumplir".

Hoy se demuestra que gana la democracia frente a la crispación, que gana el diálogo frente al ruido" María Guardiola Líder del PP Extremadura

El acuerdo, que consta de 61 puntos y 74 medidas, busca ofrecer "estabilidad" y permitir que la región siga avanzando. "Hoy se demuestra que gana la democracia frente a la crispación, que gana el diálogo frente al ruido", ha afirmado Guardiola, destacando que se han acercado posturas más allá de las diferencias ideológicas.

Vicepresidencia y dos consejerías para Vox

El pacto contempla un importante peso para Vox en el nuevo ejecutivo. La formación asumirá una vicepresidencia, que recaerá en el propio Óscar Fernández, y dos consejerías: la de Agricultura, Ganadería y Medio Natural y la de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, que también gestionará Fernández. Además, el senador por designación autonómica corresponderá a Vox y será, de nuevo, Ángel Pelayo.

Hemos limado todas esas asperezas que nos podrían separar porque teníamos un único objetivo" Óscar Fernández Calle Líder regional de VOX

Por su parte, Óscar Fernández ha asegurado que el acuerdo "va a impulsar a Extremadura como nunca antes" y que la espera "ha merecido la pena". "Hemos limado todas esas asperezas que nos podrían separar porque teníamos un único objetivo, y ese objetivo era que Extremadura tuviese lo que va a tener, que es el mejor gobierno que puede tener", ha añadido.

Investidura la próxima semana

Tras el anuncio, María Guardiola ha comunicado a la presidenta de la Asamblea su intención de presentarse a la investidura. El pleno de investidura se celebrará el martes y miércoles de la semana que viene, y el deseo de Guardiola es que la toma de posesión sea "de manera inmediata", concretamente el próximo viernes.

El objetivo del pacto es garantizar una legislatura estable de cuatro años. Según han explicado, el trabajo ha sido "minucioso", analizando el impacto de cada medida en los cuatro presupuestos que se prevén aprobar. El acuerdo abarca todas las áreas, desde la sanidad y la educación hasta la energía o el sector primario, y busca, entre otras cosas, "quitar muchas trabas administrativas".