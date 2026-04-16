Pedro Martínez: "La liga regular es exitosa, pero mejor quedar segundos que terceros"

Valencia Basket ya está en Sarajevo, donde el jueves, a las 20 horas, cierra la liga regular de la Euroliga ante el exiliado y desesperado Dubai Basketball. El equipo saudí tiene jugar en la ciudad balcánica por el conflicto bélico, lejos de su espectacular Coca Cola Arena, su última bala para entrar en el play-in. Necesita ganar a los valencianos y que el Barcelona no gane al Bayern en el Palau. Para eso, el fin de semana, destituyó a Golemac y nombró al seleccionador esloveno Sekulic nuevo entrenador. Es una de las grandes incógnitas a la hora de preparar el choque.

"Hay un punto de incógnita por el cambio de entrenador. Han tenido resultados muy buenos, hace poco ganaron en campo del Zalgiris, pero el último partido que perdieron en casa con Efes... les ha llevado, imagino, a tomar esa decisión. Vamos un poco sin saber el impacto que va a tener el nuevo entrenador y las cosas que querrá cambiar, pero bueno, sí que sabemos que tienen jugadores que están francamente bien y que aquí nos costó muchísimo. Además estará Musa, que no jugó en Valencia y tiene mucha calidad. Vamos a ver si podemos jugar un buen partido y tenemos opciones de ganar", explicó Pedro Martínez.

Valencia Basket, que recupera a De Larrea, tiene la segunda plaza asegurada si gana. Perdiendo sería tercero como peor escenario posible. "Si hacemos una valoración general de lo que es la liga regular, pues evidentemente es bastante exitosa el quedar entre los tres primeros, pero no da igual quedar primero, que segundo, que tercero. Es mejor quedar segundo y muchísimo mejor quedar primero, aunque nada te vaya a garantizar nada después. Seguramente los equipos que nos pueden tocar quedando en esas tres posiciones son los mismos, pero queremos competir el viernes lo mejor que podamos. Lo hemos preparado igual que siempre, porque siempre queremos tratar a todos los partidos igual. Sí que es verdad que hemos tenido un poquito más de tiempo para entrenar, A ver si lo sacamos adelante y luego ya veremos contra quién tenemos que jugar la siguiente eliminatoria", comentó el técnico taronja, sin salirse de su guión habitual. Partido a partido. Nunca muy contentos, nunca muy tocados.

Mismo formato de la Euroliga 26/27

Pedro Martínez fue preguntado por la decisión de la directiva de la Euroliga de repetir formato con 20 equipos y 38 jornadas de liga regular para el próximo curso. "Es lo que hay, no me gusta quejarme. Yo soy entrenador y luego está la gente que tiene que decidir el sistema de competición y el número de equipos. No lo hacen por casualidad, lo harán porque es lo mejor para todos. Yo me intento adaptar, en cómo entrenamos, en cómo jugamos, en cómo repartimos los minutos, en el número de jugadores que el club pone a nuestra disposición. Eso muy importante si tenemos que jugar muchísimos partidos y me centro en eso. No creo que me ayude a mí ni que ayude a mi club el que me queje ni del sistema de competición ni del número de equipos que juegan", esquivó las polémicas el catalán.

Encantado con la continuidad de Badio

El técnico fue mucho más cálido al hablar de uno de sus soldados, Brancou Badio, renovado hasta 2029. "Estamos contentos, con todo el equipo obviamente, pero como me preguntáis por él, pues... un chico magnífico, súper humilde, trabajador, está mejorando cada año y estamos encantados de que continúe formando parte y que siga mejorando. Se merece que las cosas le vayan bien y él está poniendo todo de su parte. Seguro que lo va a seguir haciendo", concluyó un Pedro Martínez que ya tuvo al senegalés en Manresa y que no dudó en recomendar su fichaje para su segundo proyecto en Valencia.