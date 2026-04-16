Fran Justo sitúa al Deportivo como favorito al ascenso pero le avisa del peligro del Mirandés

El que fuera entrenador del CD Mirandés esta misma temporada, Fran Justo, ha analizado la actualidad de la Segunda División y ha señalado al Deportivo de La Coruña como uno de sus favoritos para el ascenso. Sin embargo, también ha advertido del encuentro que los blanquiazules disputarán el lunes en Riazor contra su exequipo, el cual considera un "partido peligroso". Para Justo, gran parte de las opciones del Dépor pasarán por "intentar dejar la portería a 0", ya que se enfrentan a un rival con un enorme potencial ofensivo.

Un rival con dinamita arriba

A la hora de analizar al conjunto jabato, Fran Justo destaca a dos figuras por encima del resto. "Carlos Fernández para mí es el mejor delantero de la categoría", afirma con rotundidad, y añade que "Javi Hernández, probablemente, sea el mejor mediapunta o falso extremo". Considera que no es casualidad que sea "muy complicado encontrar partido en el que uno de los dos no asista o haga gol", lo que convierte al Mirandés en un equipo que siempre tiene opciones en los partidos a pesar de su fragilidad defensiva.

Carlos Fernández para mí es el mejor delantero de la categoría" Fran Justo Exentrenador del Mirandés

Pese a su situación en la tabla, el extécnico no espera un equipo replegado en Riazor. "Va a ser un partido descarado, seguro", vaticina. Justo describe al Mirandés como "un equipo joven, son chicos con energía" que irán a por el partido. En su opinión, los encuentros del equipo de Miranda de Ebro "son superabiertos", con ocasiones para ambos conjuntos, y está "completamente seguro de que el lunes va a volver a ser así".

El Dépor, candidato al ascenso directo

Fran Justo no duda en señalar a sus dos principales candidatos para subir directamente a Primera División: "El Racing de Santander y el Deportivo". El técnico basa su apuesta en que, de los equipos de la parte alta, son "los más equilibrados" entre su capacidad para marcar y la de no encajar goles. Destaca que el Dépor actual es "muy diferente" al que se enfrentó en la primera vuelta y que ha alcanzado su mejor versión en las últimas semanas.

Según Justo, el equipo ha encontrado un "punto de equilibrio necesario en el momento necesario", lo que permite al entrenador modificar estructuras durante el partido con una banda "más física" y otra "más técnica". A este buen momento de forma se suma un "factor diferencial": Riazor. "Ahora ya es el tramo final, ahora la gente lo ve ahí, lleva muchos años intentándolo y van a dar ese punto más en cada partido como local seguro", concluye.