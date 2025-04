Sánchez Juliá: "Arrancamos la semana de Pasión con la visita del ministro de Transportes, Óscar Miente"

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha criticado la visita que este lunes hará a Mérida el ministro de Transporte, Óscar Puente, al que se ha referido como "Óscar miente", a las obras para adecuar al tránsito de peatones y ciclistas el tramo de la N-630 a su paso por la capital extremeña mientras la región continúa sin "tren digno".

Del mismo modo, y en rueda de prensa, también ha lamentado que la visita de Puente constate "las formas" del ministro y del Gobierno de España basadas en la "falta de respeto institucional" con Extremadura, al no haber avisado de la misma a la Junta.

"¿Desde cuándo un ministro viene a Extremadura a dar una rueda de prensa a 200 metros de la sede de Presidencia sin ni siquiera contactar con la presidenta de la Junta de Extremadura?. Les recuerdo que es quien ostenta la máxima representatividad del Estado en Extremadura", se ha preguntado.

En este sentido, ha recalcado que esto sucede debido a que el Gobierno de España se dedica a la "política de las chinchetas de colores" y a la política de "diferenciar" y "separar", toda vez que Puente se reunirá con el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en cuyo ayuntamiento ofrecerá una rueda de prensa.

"Esas son las formas, esas son las maneras del gobierno de Pedro Sánchez de faltar el respeto constante a los extremeños. Porque son un Gobierno que se salta la Constitución en todos los sentidos. Y el ministro ni tiene vergüenza ni la conoce", ha aseverado el portavoz 'popular'.

SE PREGUNTA SI PUENTE VENDRÁ EN TREN

En este sentido, Sánchez Juliá se ha preguntado si Puente vendrá a la región en uno de esos "trenes viejos y estropeados que ha destinado para Extremadura mientras invierte en infraestructuras ferroviarias en otras comunidades autónomas".

Así, se ha preguntado por cuándo vendrá el ministro de Transporte a visitar las infraestructuras ferroviarias de Extremadura y cuándo va a ser una realidad el tercer Alvia que ha exigido la presidenta de la Junta, María Guardiola, por carta este fin de semana.

"No queremos más falsas promesas, no queremos más falsos cumplimientos, queremos realidades para Extremadura", ha reiterado, al tiempo ha criticado que mientras "Extremadura no tiene un tren digno viene a ver un carril bici".

"Cuando nos niega la conexión con Huelva por autovía le preocupa un carril bici. Sigue sin determinar el trazado de nuestra conexión en autovía con el Levante y para el señor ministro es más importante un carril bici. Cuando Cáceres y Badajoz siguen sin estar unidas por autovía para "Óscar miente lo prioritario es el carril bici", ha aseverado.

Por ello, José Ángel Sánchez Juliá, ha considerado que para esto hubiera sido mejor que "hubiese escrito un tuit" y se "hubiese ahorrado la falta de respeto con la que ha tratado a los extremeños este ministro", quienes están cansados del "choteo constante" del Gobierno central con Extremadura.

Así, como ha precisado, el PP no quiere quitar importancia ni a los carriles bici y ni a los avances en la movilidad pero ha replicado que Extremadura tiene "otras prioridades" y "otras demandas". "Es que el Gobierno de España con Extremadura y con los extremeños tiene deudas históricas en transporte y en conexiones que tienen que saldar y el Gobierno de España no lo está haciendo", ha lamentado.