La salud de la extremeña Loida Zabala empeora

La extremeña Loida Zabala, campeona de Europa de halterofilia paralímpica en 2022, ha anunciado a través de sus redes sociales el agravamiento de su estado de salud a consecuencia del cáncer de pulmón en estadio cuatro con metástasis del que fue diagnosticada en octubre de 2023.

"El martes de la semana pasada tuve un gran problema en el cerebro. Tuve ataques epilépticos y fui a dejar de ser yo misma. Cuando me desperté, me costaba hablar con normalidad y han sido unos días en los que he estado durmiendo casi todo el tiempo para recuperarme", ha explicado la deportista cacereña en una publicación subida a sus redes sociales.

Zabala añade que "según se ha visto en el último TC cráneo, la lesión que tenía de 8x9 mm, ha aumentado a 16 x 19 mm, pero aún hay que hacerme pruebas más específicas para ver si sería conveniente intervenirme".

"Echo de menos trabajar y hablar con toda normalidad, espero volver a ser yo misma lo antes posible", ha subrayado la extremeña.

Loida Zabala (Losar de la Vera, 1987) es la gran referencia de la halterofilia paralímpica española.

Desde Tokio 2020, el camino de la extremeña no ha sido fácil, sobre todo a raíz de que en octubre de 2023 anunciase a través de sus redes sociales que la habían detectado nueve masas en el cerebro que más tarde confirmaron su origen en una metástasis derivada de un cáncer de pulmón.

A pesar de la enfermedad y en pleno tratamiento, la extremeña de 37 años disputó los Juegos de París, los quintos de su carrera, donde consiguió una meritoria novena posición.