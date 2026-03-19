Quintana confirma que está reuniéndose con los precandidatos a liderar el PSOE de Extremadura: "El objetivo es el máximo consenso posible"

El presidente de la comisión gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado que está trabajando para alcanzar un consenso entre los precandidatos a liderar el partido y suceder a Miguel Ángel Gallardo al frente de la secretaría general. Con ello, ha corroborado la información adelantada por COPE sobre las reuniones que se habían producido en Mérida y Badajoz a principios de semana.

Unidad frente a primarias

Quintana ha explicado que mantiene conversaciones con los "cuatro precandidatos" con un objetivo claro: "tratar de que hubiera el máximo consenso posible". El propósito de este "trabajo interno" es fortalecer al Partido Socialista, ya que, en su opinión, "Extremadura lo necesita".

Mi objetivo es ese, primero buscar el consenso" José Luis Quintana Presidente de la gestora del PSOE de Extremadura

Garantías democráticas

En caso de que no se logre un acuerdo, Quintana ha asegurado que se celebrarán primarias, tal y como marca la normativa interna del partido. Si se da este escenario, ha prometido que se desarrollarán de la manera "más justa, más democrática y más independiente" bajo la supervisión de la gestora y del comité de ética.

Finalmente, el presidente de la gestora ha insistido en que la meta es conseguir un "PSOE fuerte", algo que considera beneficioso tanto para la región como para la sociedad en su conjunto.