PP y Vox cierran una reunión de seis horas sin acuerdo pero cerca de llegar a un pacto de gobierno en Extremadura

Los equipos negociadores de PP y VOX en Extremadura han mantenido este miércoles una nueva reunión de trabajo en Mérida para avanzar en la formación de un nuevo gobierno que haga presidenta a María Guardiola. Según han informado ambas formaciones en un comunicado conjunto, las conversaciones se encuentran ya en una fase avanzada.

Un acuerdo centrado en las políticas

El encuentro, que se ha prolongado durante seis horas, se ha desarrollado en un "clima de colaboración y responsabilidad". El foco de la negociación está puesto en la "definición y desarrollo de las medidas y políticas prioritarias necesarias para poner en marcha el nuevo mandato", así como en los plazos y la financiación para hacerlas viables.

Alcanzar el mejor acuerdo posible para garantizar la estabilidad política e institucional que Extremadura necesita"" Partido Popular

Ambas formaciones han querido manifestar su "satisfacción con la marcha de las conversaciones" y se muestran confiadas en poder resolver pronto los asuntos pendientes. El objetivo, señalan, es "alcanzar el mejor acuerdo posible para garantizar la estabilidad política e institucional que Extremadura necesita".

La reunión de hoy se suma a otras celebradas en las últimas semanas, "la mayoría de ellas sin trascendencia pública", pero siempre, según recalcan, en un "clima de comunicación, colaboración y entendimiento mutuos".