“La noche será clave”: Abel Bautista alerta por el incendio de Jarilla y Cabezabellosa ante el cambio de viento

Jarilla y Cabezabellosa viven horas críticas por el gran incendio que se mantiene fuera de control. Según ha informado el consejero de Presidencia, Abel Bautista, las labores de extinción se han visto gravemente dificultadas por el viento, que durante toda la jornada ha impedido consolidar el perímetro del fuego.

“A partir de las cuatro de la mañana cambia radicalmente la situación, con rachas de viento muy fuertes. El incendio que conocemos ahora mismo no será el que conozcamos a partir de esa hora”, advirtió Bautista.

Evacuación en Cabezabellosa: “Han colaborado de forma ejemplar”

Durante la tarde, un convoy ha evacuado a 19 vecinos de Cabezabellosa, quienes siguieron las instrucciones y abandonaron sus viviendas de manera ordenada. El consejero agradeció su responsabilidad:

“Cuando se hace bien, hay que decirlo. Han colaborado con las fuerzas y cuerpos de seguridad y estarán a salvo”.

No obstante, Bautista reconoció que algunas personas podrían seguir en sus casas, lo que considera un riesgo inaceptable:

“No hay nada más preciado que la vida. Habrá tiempo de reconstruir bienes, pero no de recuperar vidas”.

Casas del Monte y Jarilla, en la línea de riesgo

El frente que preocupa especialmente es el que podría bajar hacia la autovía entre Cabezabellosa y Jarilla, así como el que avanza hacia Casas del Monte.

Bautista explicó que se ha diseñado una estrategia para frenar el avance del fuego por el norte con la esperanza de que funcione antes de la llegada del viento intenso.

Mientras tanto, los habitantes de Jarilla y Villar afrontarán otra noche sin poder regresar a sus viviendas. Las órdenes de evacuación se mantienen por “prudencia y protección de la vida”.

Más de 300 efectivos y ayuda de otras comunidades

En la zona trabajan bomberos forestales del INFOEX, agentes del medio natural y dos secciones de la UME, que se relevan en turnos de 12 horas. También se espera la colaboración de Andalucía y la Comunidad de Madrid.

Los medios aéreos retomarán las tareas mañana, aunque con dificultades por el viento previsto.Ocho incendios activos en la región

El incendio de Jarilla no es el único. En total, Extremadura ha registrado hoy 19 incendios, de los cuales 8 siguen activos.

Casar de las Hurdes: casi estabilizado, aunque con vigilancia nocturna.

Monfragüe : afectación de entre 4 y 8 hectáreas en un enclave emblemático, ya estabilizado.

Moraleja y Talayuela : también bajo control, con retenes en tareas de refresco.

La madrugada será decisiva para frenar el avance del fuego. Las autoridades insisten en que los vecinos respeten las evacuaciones y confíen en el trabajo de los profesionales.