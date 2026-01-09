COPE
Deportes COPE Asturias
Deportes COPE Asturias

cádiz 3-2 sporting

Borja Jiménez, sobre el problema del Sporting en las áreas: "Así no nos da"

El técnico del Sporting se mostró descontento con la falta de contundencia del equipo tras la derrota en Cádiz y evitó hablar sobre el mercado de fichajes

Borja Jiménez, tras la derrota en Cádiz
00:00
Deportes COPE Asturias

Rueda de prensa de Borja Jiménez tras la derrota del Sporting en Cádiz

Fernando Justo Gómez

Asturias - Publicado el

1 min lectura6:40 min escucha

2:00H | 09 ENE 2026 | BOLETÍN

