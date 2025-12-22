Miguel Ángel Morales exige la dimisión de Gallardo y pide una gestora para "reconstruir" el PSOE de Extremadura

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha calificado el resultado electoral del PSOE en Extremadura como "un auténtico desastre, un desastre sin paliativos". Morales ha señalado que "no hay ninguna justificación" para el "rotundo fracaso" cosechado por el candidato Miguel Ángel Gallardo, a quien ha instado a "pedir disculpas a todos los militantes" y a dimitir de forma inmediata.

Un candidato sin empatía

Morales ha recordado que él y otros miembros del partido ya advirtieron de que Gallardo no era la mejor opción. "Algunos ya lo anunciamos, que no era el mejor candidato", ha afirmado. Según el presidente provincial, sus "circunstancias mediáticas y judiciales" y su falta de "empatía con la ciudadanía" no le convertían en un buen aspirante.

Cuando hay un fracaso de estas dimensiones lo lógico es dimitir" Miguel Ángel Morales Presidente de la Diputación de Cáceres

El camino: una gestora

La solución, para Morales, es clara. Considera que, tras un fracaso de esta magnitud, "lo lógico es dimitir e irse para tu casa". Por ello, ha exigido que los órganos del partido nombren una gestora para que "ponga orden" y se empiece a "reconstruir a este partido para el futuro" y a "buscar la confianza de la ciudadanía extremeña".

El dirigente socialista ha lamentado la "tristeza" generalizada y ha atribuido la abstención muy elevada a los propios votantes del PSOE. Ha concluido insistiendo en que "el haber sido elegido dos veces por primarias secretario general del partido, no auguraba o no garantizaba que podía ser un buen candidato, como, de hecho, se ha demostrado y como algunos lo dijimos en los órganos internos del partido".