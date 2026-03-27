Mérida se planta y exige una oficina de la DGT para dar servicio a 300.000 personas

El Pleno del Ayuntamiento de Mérida ha dado este jueves un paso significativo al aprobar por unanimidad de todos los grupos políticos una declaración institucional para reclamar la implantación de una oficina de la DGT en la ciudad. La iniciativa busca dar respuesta a una necesidad que afecta a miles de ciudadanos del centro y oeste de Extremadura, que actualmente se ven obligados a desplazarse hasta Badajoz para realizar trámites básicos de Tráfico.

Una demanda para 300.000 extremeños

El texto aprobado subraya que Mérida presta servicio a un área de influencia que supera los 300.000 habitantes. El consistorio defiende que la capital extremeña cumple con los criterios de proximidad, funcionalidad y vertebración territorial que la propia DGT aplica en otras localidades, recordando que su modelo organizativo ya contempla oficinas en ciudades que no son capitales de provincia.

Con este acuerdo, el ayuntamiento trasladará la solicitud formal al Ministerio del Interior y a la Dirección General de Tráfico. En este sentido, el alcalde de Mérida ha señalado que "no se trata solo de una demanda de la ciudad, sino de una necesidad real de más de 300.000 extremeños y extremeñas que merecen acceder a servicios públicos en igualdad de condiciones, sin desplazamientos innecesarios".

Servicios integrales y exámenes de conducir

La petición no se limita a una simple oficina, sino a una infraestructura que ofrezca un servicio integral. Entre las prestaciones reclamadas se incluyen la expedición y renovación de permisos de conducción, la matriculación y transferencia de vehículos y la gestión de sanciones. Además, se solicita la recuperación de los exámenes de conducir en Mérida, una medida que aliviaría la carga de desplazamientos para alumnos y autoescuelas.

Esta declaración institucional se enmarca en una estrategia más amplia para consolidar a Mérida como centro administrativo y funcional de Extremadura. El consistorio considera que la implantación de esta sede contribuirá a mejorar la eficiencia administrativa y a reforzar la cohesión territorial de la comunidad autónoma.