María Guardiola en el acto de entrega de las Medallas de Extremadura: “La verdadera protección la llevan a cabo quienes viven el medio rural”

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha subrayado durante el acto de entrega de las Medallas de Extremadura, celebrado en el Teatro Romano de Mérida con motivo del Día de Extremadura, que el futuro de la región debe construirse sobre los pilares del entendimiento, la generosidad y el respeto escrupuloso a la ley.

“No son principios negociables; son los cimientos”, afirmó, al tiempo que destacó que las comunidades autónomas son esenciales en la unidad de España y que la solidaridad entre regiones “es incompatible si cada uno busca su beneficio particular”.

Antes de iniciar su discurso, Guardiola condenó “la barbarie que está viviendo el pueblo de Gaza” y pidió el fin de la violencia mediante el diálogo. También tuvo palabras de recuerdo para las familias afectadas por los incendios forestales, en especial el de Jarilla (Cáceres), “el más virulento de la historia” en la comunidad.

Una de las cuatro Medallas de Extremadura fue para los integrantes del Plan de Incendios Forestales de Extremadura (INFOEX). “Esta Medalla es el símbolo del profundo y sincero respeto” a quienes defendieron la identidad rural y natural de la región, afirmó.

La presidenta pidió unidad y responsabilidad colectiva para reparar los daños y prevenir nuevos desastres. En este contexto, defendió los usos tradicionales del medio rural, advirtiendo que muchas leyes actuales “restringen, coartan y expulsan población”.

Sobre el futuro energético, Guardiola defendió la continuidad de la central nuclear de Almaraz, a la que calificó de “empleo, dignidad y futuro para el medio rural”.

Además del reconocimiento al INFOEX, las medallas fueron entregadas a la actriz Carolina Yuste, al investigador Juan Manuel Sánchez Guzmán y al empresario vitivinícola Marcelino Díaz.

Para Guardiola, los galardonados son ejemplo de que “todo es posible cuando se combinan la ambición, la humildad y un trabajo que persevera”.