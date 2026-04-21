La lucha de una extremeña: "Necesito un donante de médula para poder vivir"

La vida de María Victoria Gómez Lacalle, una vecina de Alagón del Río (Cáceres) de 47 años, cambió por completo el pasado febrero. Un cansancio extremo la llevó al médico y, tras una analítica, recibió el diagnóstico: leucemia mieloide aguda. Desde entonces, su única esperanza para curarse es encontrar un donante de médula ósea compatible. Para ayudarla y concienciar sobre la importancia de la donación, su pueblo se ha volcado en la organización de un festival solidario que se celebrará este 24 de abril.

Necesito un donante para poder vivir y curarme de la enfermedad" María Victoria Gómez Lacalle

Un diagnóstico que lo cambió todo

Todo comenzó con un agotamiento inusual. "Me hice una analítica de sangre porque me encontraba un cansancio extremo", relata María Victoria. Lo que parecía una simple consulta médica se convirtió en un ingreso hospitalario en Salamanca en cuestión de horas. El diagnóstico fue un "shock para toda la familia". Los médicos le confirmaron que padecía leucemia mieloide aguda y que "el único tratamiento es el trasplante de médula".

Mientras espera un donante que no llega, María Victoria debe someterse a ciclos de quimioterapia cada mes en Salamanca para mantener la enfermedad controlada. Un trasplante "me daría la vida otra vez de nuevo", afirma con esperanza. Su principal motor, como ella misma dice, son sus dos hijas: "Tengo 2 razones muy poderosas para seguir adelante".

Alagón del Río se vuelca

La respuesta de su entorno ha sido inmediata. Amigos, familiares y el propio Ayuntamiento de Alagón del Río se han unido para organizar un gran festival solidario. El evento tendrá lugar en la Plaza de los Ríos y contará con música y actividades para promover la donación. Además, colabora la Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura (ADMO), que ofrecerá una charla informativa para desmitificar el proceso.

María Victoria insiste en que la donación es un proceso muy sencillo. "La gente piensa que es una cosa invasiva y que te va a hacer daño, y no tiene nada que ver, es como una transfusión sanguínea", aclara. El primer paso es registrarse en la web de ADMO y realizar una simple analítica de sangre para entrar en el banco de donantes. La donación en sí, explica, apenas dura una hora y no requiere hospitalización.