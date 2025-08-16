La Junta de Extremadura solicita al Gobierno refuerzos urgentes para combatir los incendios en la región

La Junta de Extremadura ha remitido este sábado una solicitud urgente de medios extraordinarios al Gobierno central ante la grave situación provocada por los incendios que afectan a la región.

En un escrito firmado por el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, se reclama la activación inmediata de recursos del Ejército de Tierra, incluyendo autobombas y maquinaria pesada, así como el despliegue de medios nacionales y europeos para reforzar las labores de extinción.

La petición incluye la llegada de autobombas forestales de gran capacidad, acompañadas de bomberos forestales especializados en el uso de mangueras, herramientas manuales y técnicas de fuego técnico. También se solicita el apoyo de aviones anfibios de gran tamaño capaces de descargar agua en zonas de difícil acceso, junto a helicópteros tanto medianos como pesados para labores de bombardeo y transporte, además de aeronaves ligeras para la extinción en áreas más específicas. A estos recursos se sumaría la intervención de equipos de maquinaria pesada destinados a la apertura de cortafuegos y a la contención de las llamas en terrenos complicados.

A través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, la Junta pide además el envío de vehículos autobomba dotados con equipos completos de bomberos, así como helicópteros ligeros de extinción con sus tripulaciones preparadas y aviones anfibios especializados en la lucha contra incendios forestales.

El destino inicial de las aeronaves sería la Base Militar Aérea de Talavera la Real, en Badajoz, donde se coordinaría el despliegue de medios.

El escrito, fechado en Mérida el 16 de agosto de 2025, refleja la urgencia y magnitud de la situación, que ha obligado a Extremadura a movilizar todos los recursos posibles a nivel nacional y europeo.