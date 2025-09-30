vídeo de la rfef
Tiempo de revisión: La posible roja a Koke y todas las polémicas del derbi madrileño
La RFEF ha emitido el vídeo hablando de las últimas polémicas, donde están el agarrón de Koke a Batalla y la celebración de Sorloth con el público.
Antonio Pérez del Castillo
Madrid - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Temas relacionados
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ
Visto en ABC
Mercadona lanza sus turrones mejorados con una novedad: «La Navidad está a la vuelta de la esquina»
La cadena presidida por Juan Roig ya ha puesto a la venta los dulces típicos de la Pascua en todos sus supermercados