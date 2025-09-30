COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

vídeo de la rfef

Tiempo de revisión: La posible roja a Koke y todas las polémicas del derbi madrileño

La RFEF ha emitido el vídeo hablando de las últimas polémicas, donde están el agarrón de Koke a Batalla y la celebración de Sorloth con el público. 

Alexander Sorloth celebra el gol con el público durante el Atlético-Real Madrid

900/Cordon Press

Alexander Sorloth celebra el gol con el público durante el Atlético-Real Madrid

Antonio Pérez del Castillo

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking