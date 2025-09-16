Los detalles del acuerdo con el transporte escolar en Extremadura

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional , Mercedes Vaquera, anunció este lunes con tono de alivio el acuerdo definitivo con las empresas de transporte escolar que permitirá que, a partir del miércoles 17 de septiembre, todas las rutas pendientes comiencen a prestar servicio. Tras días de intensa negociación y una grave crisis que dejó a miles de estudiantes sin poder acudir a clase de forma presencial, Vaquera agradeció expresamente "la implicación de la Presidencia de la Junta de Extremadura y de su Secretaría General en la solución de esta indeseable situación", subrayando el esfuerzo institucional para desbloquear el conflicto.

El meollo del acuerdo radica en la solución encontrada para las exigencias de las empresas, que inicialmente "carecían de cobertura legal". La Junta se comprometió a iniciar los trabajos para que estas pretensiones se contemplen en los pliegos de todos los contratos, siempre con el acuerdo de todas las empresas. Esta medida, según explicó Vaquera, evita una modificación discriminatoria para las compañías que sí estaban prestando servicio y asegura que todos los cambios se harán "dentro de la legalidad".

Como gesto clave para destrabar las negociaciones, la Consejería de Educación ha dado un paso al frente en el ámbito judicial. "La Consejería desiste de ejercitar la acusación particular" en la denuncia presentada, declaró la consejera. Esta decisión, justificada en que "el fin es la prestación del servicio", elimina una barrera legal crucial y allana el camino para la normalización inmediata.

En cuanto a la prestación del servicio, se confirma que las empresas prestarán el servicio "a partir de mañana y hasta finalizar el curso 2025-26". Aunque la consejera advirtió que "puede haber alguna pequeña incidencia en alguna ruta concreta" por ajustes de último momento en el personal, el compromiso firme de las empresas es que todas las rutas funcionen desde el martes, devolviendo la normalidad a las familias extremeñas.

Vaquera cerró su intervención recalcando que el único objetivo ha sido "garantizar la prestación del servicio público esencial". Con este acuerdo, se pone fin a una crisis que ha agitado la comunidad educativa, aunque la Junta deja para una posterior profundización los detalles sobre el número exacto de empresas implicadas y el diseño concreto de las futuras licitaciones, priorizando el mensaje de que el servicio está, por fin, garantizado.