Guardiola toma posesión con un discurso centrado en la unidad y contra "los muros": "Gobernaremos por y para Extremadura"

María Guardiola ha tomado posesión este viernes como presidenta de la Junta de Extremadura en un solemne acto celebrado en el Anfiteatro Romano de Mérida. Ante más de 400 invitados, entre los que se encontraba el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, Guardiola ha pronunciado un discurso centrado en la unidad, el diálogo y la superación de la división política, asegurando que su gobierno "no será el de los míos frente a los tuyos".

Un gobierno sin muros ni bandos

La nueva presidenta ha sido tajante al rechazar la confrontación, afirmando que "Extremadura está cansada de bandos, de tensiones y de bloqueos". En su intervención, ha prometido que su ejecutivo tendrá como pilares la "humildad y trabajo" para construir un proyecto "para todos", insistiendo en que "la división nos hace peores, más vulnerables, más erráticos".

Extremadura está por encima de cualquiera de nosotros"

Guardiola ha subrayado que su único interés es la región, una idea que, según ha dicho, ha permanecido "intacta" durante las negociaciones. "Extremadura está por encima de cualquiera de nosotros", ha declarado, para después añadir: "Nos movemos por Extremadura. Acordamos por Extremadura. Y gobernaremos por y para Extremadura".

Una política con piel y cercanía

En un tono más personal, la presidenta ha expresado su deseo de liderar un ejecutivo cercano a los ciudadanos. "Quiero piel, quiero cercanía y quiero una administración al servicio de las personas, y no a las personas al servicio de la administración", ha manifestado. Además, ha prometido un gobierno que "pise la calle", que "sepa de lo que habla" y que trate a la ciudadanía "con adultez".

Quiero piel, quiero cercanía y quiero una administración al servicio de las personas"

Durante su discurso, ha recordado su trayectoria personal y política, desde que era delegada de clase hasta su decisión de encabezar un proyecto para "cambiar, de mejorar Extremadura". También ha hecho referencia a las dificultades del camino, mencionando "insultos, señalamientos, desprecios públicos" y la "ridiculización, el paternalismo y la mentira", abogando por "sacar eso de Extremadura".

Servicios públicos como máxima prioridad

Guardiola ha finalizado su intervención con una firme defensa de los pilares del estado del bienestar. Ha garantizado que "los derechos no van a estar sometidos a ningún vaivén político" y que "los servicios públicos, el bienestar, y la vida de las personas van a ser la máxima prioridad del gobierno de la Junta. Y eso no es negociable", ha concluido.

La presidenta ha dibujado el futuro que desea para la región: "Una Extremadura mejor. Más unida. Más libre. Más justa". Ha expresado su deseo de una tierra en la que los jóvenes no tengan que marcharse y en la que el esfuerzo "valga la pena y tenga recompensa", afrontando la nueva etapa con "emoción, con seguridad y con la voluntad de no apartarme nunca de lo esencial".