Guardiola, muy crítica con la Conferencia de Presidentes: "Cortina de humo..."

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha avanzado que acudirá a la Conferencia de Presidentes prevista para el próximo 6 de junio en Barcelona "con los deberes hechos", y pedirá una "financiación justa" para la comunidad, así como la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz.

Una Conferencia de Presidentes cuyo "único objetivo", según la presidenta extremeña, es que "se deje de hablar de los WhatsApp y de la corrupción que le rodea", al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "se ha convertido en el mejor fabricante de cortinas de humo del país".

En cualquier caso, María Guardiola ha avanzado que Extremadura acudirá a esta cita "con los deberes hechos y con las ideas claras", donde reivindicará "un sistema eléctrico estable", para lo cual pedirán "inversiones en la red y que no se cierre nuestra central de Almaraz", ha señalado la presidenta de la Junta.

Además, van "a seguir reivindicando una financiación justa", de tal forma que "la igualdad entre comunidades no dependa de siete votos y el futuro de los españoles no se puede subastar", ha dicho.

En ese sentido, ha apuntado que el hecho de que esta Conferencia de Presidentes se celebre en Barcelona "no es casualidad", sino que a su juicio "es otro guiño a los de siempre, a esos que le sostienen en la Moncloa con pinzas sobre la cuerda floja".

"¿De qué no se va a hablar en la conferencia de presidentes? De lo importante", ha vaticinado Guardiola, quien ha lamentado que "no se va a hablar de financiación autonómica, no se va a hablar del apagón que tuvimos y aún no sabemos por qué", tras lo que ha apuntado que "seguro que se va a hablar y no se les va a olvidar la condonación de la deuda de Cataluña".

Finalmente, la presidenta extremeña ha resaltado que se sigue preguntando "para que sirvió la anterior conferencia de presidentes", ya que "avances, ninguno. Promesas, muchas. Pero resultados, ninguno", ha concluido.