La Guardia Civil amplía el registro y precinta una propiedad rústica de los investigados por la desaparición de Francisca Cadenas

La investigación sobre la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz) ha dado un nuevo paso con la ampliación de los registros a una nueva propiedad de las personas investigadas. Además de los trabajos en la vivienda habitual de los sospechosos, en la misma calle Nueva donde residía la desaparecida, la Guardia Civil ha acordonado una finca rústica situada en otra zona de la localidad.

Dos propiedades bajo el foco

Las actuaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) se han concentrado durante toda la jornada en la vivienda principal de los investigados, pero el foco se ha ampliado a última hora. Como ha podido comprobar COPE EXtremadura, los agentes han procedido a precintar otra propiedad privada, localizada en la zona de Puerta Llerena, al final de la calle Campillo.

Según ha trascendido, se trata de una propiedad de tipo rústico, descrita como una especie de solar, cuya puerta ha sido sellada con los precintos de la Guardia Civil. En el lugar permanece una patrulla custodiando no solo el acceso, sino también la propia calle para restringir el paso.

El abogado de los dos hermanos ha confirmado que se investigarán distintas propiedades de los investigados, incluyendo dos fincas rústicas. Asimismo, ha asegurado que, aunque los investigados se han ausentado de su domicilio durante las inspecciones, "se prevé que van a volver" a su residencia habitual.

Los hermanos investigados salen de su casa en la calle Nueva

Todo ello se enmarca en un gran despliegue policial que ha contado con más de 50 agentes de distintas unidades de la Guardia Civil. La familia de Francisca Cadenas, por su parte, ha seguido con expectación los avances durante toda la mañana a las puertas de su casa.