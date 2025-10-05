Gallardo sobre Vara: "Con él se va un pedazo de nuestra historia reciente"

El duelo en el PSOE de Extremadura es profundo e institucional. El secretario general de la formación, Miguel Ángel Gallardo, ha articulado el dolor de su partido ante el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, a quien ha recordado no solo como un compañero, sino como una "figura clave" en la historia de la autonomía y de la propia formación socialista. Gallardo ha convocado un emotivo homenaje en forma de cinco minutos de silencio este domingo a las 20:00 horas.

Gallardo ha transmitido un dolor inmenso en su comunicado, plasmando la magnitud de la pérdida con una frase contundente: "Con él se va un pedazo de nuestra historia reciente". En esta sentencia condensa el legado de Fernández Vara: doce años como presidente de la Junta y, lo que es más importante, "toda una vida dedicada a servir a su tierra". El elogio trasciende lo político para adentrarse en lo personal, definiendo una existencia entera puesta al servicio de la comunidad.

El líder socialista no solo mira al pasado, sino que atribuye a Fernández Vara un papel transformador fundamental. Gallardo ha destacado que la "entrega y compromiso" del expresidente fueron los motores que "hicieron posible una segunda gran transformación" de Extremadura. Esta valoración sitúa su labor en la estela de los padres de la autonomía, presentándolo como el arquitecto de una modernización crucial para la región, un legado que perdura en su estructura y desarrollo.

Fiel a su carácter de convivencia, el homenaje se materializará en un acto de recogimiento colectivo. Gallardo ha hecho un llamamiento expreso a la militancia para guardar cinco minutos de silencio a las puertas de las casas del pueblo. "Os pido a todas y todos que lo secundemos unidos, como él siempre nos enseñó a estar: juntos en los momentos más importantes de nuestra historia", ha subrayado. Esta convocatoria busca honrar su memoria emulando su principal enseña política: la unidad.

Para acompañar este gesto, la formación ha decretado de forma oficial tres días de luto, durante los cuales se suspenderá toda la actividad pública. Esta medida, un "sentido homenaje" a quien fuera expresidente y secretario general del PSOE regional durante 16 años, refleja la dimensión de la figura que hoy despide el partido. Un adiós a un líder que, tras una larga enfermedad, deja un vacío solo comparable a la huella imborrable de su obra.