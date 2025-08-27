Gallardo carga contra Guardiola por su gestión de los incendios: “La nada inunda su acción de Gobierno”

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha criticado duramente a la presidenta de la Junta, María Guardiola, por su gestión de los incendios que han devastado la región este verano.

Gallardo aseguró que la tragedia “ha sobrepasado al Gobierno del Partido Popular” y lamentó que la presidenta no haya comparecido en el Parlamento para explicar “qué medidas se han puesto en marcha, con qué recursos y cuál es la ejecución presupuestaria en materia de protección de montes e incendios”.

Mientras, destacó, el Gobierno de España ya ha declarado zona catastrófica a las áreas afectadas, la Junta no ha aprobado “ni una sola medida para ayudar a los afectados, solo promesas y fotos”.

MEDIDAS A EXIGIR

El socialista anunció que su partido exigirá cinco medidas urgentes:

Ayudas directas a familias, ganaderos y empresas afectadas.

afectadas. Líneas de crédito para reactivar la actividad económica.

para reactivar la actividad económica. Un plan de infraestructuras para recuperar caminos dañados.

para recuperar caminos dañados. Un plan estratégico de turismo que incentive la recuperación del sector.

que incentive la recuperación del sector. Un pacto autonómico para reforzar los recursos de prevención y extinción.

Además, Gallardo ha pedido a Guardiola que conceda la Medalla de Extremadura al Infoex, en reconocimiento a los trabajadores que “se han dejado la piel en la extinción de los incendios”.

Finalmente, cargó contra Alberto Núñez Feijóo al considerar que “el PP utiliza siempre las tragedias no para arrimar el hombro, sino para atacar al Gobierno”, y reclamó un pacto de Estado frente a la emergencia climática.