Fuente de Cantos celebra la Fiesta de la Chanfaina con un programa para todos los públicos

Entrevista a la alcaldesa de Fuente de Cantos, Carmen Pagador, sobre la Fiesta de la Chanfaina

La localidad pacense de Fuente de Cantos se prepara para celebrar del 24 al 26 de abril la 55ª Fiesta de la Chanfaina, declarada de Interés Turístico Regional. Se trata de una de las grandes citas gastronómicas y culturales de Extremadura, que, según la alcaldesa, Carmen Pagador, convierte al municipio en un auténtico punto de encuentro.

La alcaldesa ha asegurado que está "todo listo, preparado, para que venga muchísima gente a visitarnos y se pueda disfrutar de esta fiesta". Pagador ha explicado que con la chanfaina y la próxima romería de San Isidro Labrador, en la localidad "se vive todo con muchísima intensidad".

Se vive todo con muchísima intensidad" Carmen Pagador Alcaldesa de Fuente de Cantos





Un programa completo para todos

El programa de actividades se inicia este viernes con la inauguración de la 25ª Feria Multisectorial de la Empresa y Asociaciones, seguida de una cata maridaje dirigida por Gregorio Borrero González. El sábado será el turno de la tradicional carrera de galgos en la Dehesa Nueva y el XII Concurso Nacional de Cortadores de Jamón Ibérico, organizado por ACORDEX.

La alcaldesa ha destacado que hay un programa muy completo con actividades para todos los públicos. "Hay lugar para todos, para los que les guste la gastronomía, para los que les guste la fiesta, para los niños, también", ha señalado.





La chanfaina, plato estrella del domingo

El domingo, día grande de la fiesta, tendrá lugar la ofrenda del cordero y el 55º Concurso de Elaboración de Chanfaina, donde las peñas compiten por el Machacaó de Plata. La alcaldesa describe la chanfaina como un "plato típico de pastores" elaborado con las vísceras del cordero, que define como una "exquisitez".

Es un guiso extraordinario que animo a todo el mundo a probar, porque es maravilloso" Carmen Pagador Alcaldesa de Fuente de Cantos

Pagador ha animado a probar este plato: "Es un guiso extraordinario que animo a todo el mundo a probar, porque es maravilloso". Además, el cordero asado con IGP Corderex se podrá degustar tanto el sábado como el domingo. El programa se completa con un show cooking a cargo del cocinero Domingo Jesús Álvarez Zambrano y un homenaje al pastor Ramón Abril Cerón.