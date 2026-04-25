Hallan a un hombre muerto a tiros y a su mujer herida en su casa de Pola de Lena

La Guardia Civil investiga la muerte a tiros de un hombre en su domicilio en la parroquia de Columbiello, en el concejo de Lena . En la vivienda también se encontraba su mujer, que presentaba heridas de arma de fuego y ha sido trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias tras ser atendida por los servicios sanitarios.

Un familiar encuentra a la pareja

El aviso se ha recibido esta misma mañana. Ha sido un familiar quien ha encontrado a la pareja en el domicilio tras recibir una llamada telefónica de la mujer. Inmediatamente, este mismo familiar ha alertado a los servicios de emergencia.

Al llegar los agentes a la vivienda, han comprobado que el hombre ya había fallecido, mientras que la mujer, a pesar de las heridas, presentaba signos de vida.

Se descarta la violencia de género

Una patrulla de seguridad ciudadana de Pola de Elena se ha desplazado hasta el lugar para confirmar lo ocurrido. La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Asturias se ha hecho cargo de la investigación y ha activado el protocolo judicial.

Según la información oficial, por el momento se descarta tanto la violencia de género como la intervención de terceras personas. La investigación sigue en marcha para esclarecer completamente las circunstancias del suceso.