COPE
Podcasts
Córdoba
Córdoba

Detenido un hombre tras apuñalar con arma blanca a otro en el Polígono de la Torrecilla de Córdoba

La víctima ha sido trasladada al Hospital Reina Sofía, aunque sus heridas no revisten de gravedad 

Policía Nacional Córdoba

Policía Nacional Córdoba

Laura García

Andalucía - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Una persona ha sufrido una agresión con arma blanca en la mañana de este sábado. El suceso se ha producido en torno a las 11:40 horas, después de una discusión, según han confirmado a COPE fuentes del Servicio de Emergencias 112. 

Varios testigos han dado aviso de que un hombre había sido apuñalado en la calle Ingeniero Juan de la Cierva, en el Polígono de la Torrecilla de Córdoba capital. Al parecer, y según fuentes cercanas a la investigación, se trataría del camarero de un establecimiento. 

Hasta el lugar del suceso se ha trasladado un equipo sanitario y efectivos de la Policía Nacional, que han detenido al agresor. Fuentes policiales han confirmado a esta cadena que la víctima ha sido trasladada al Hospital Reina Sofía para ser atendida de las heridas en un brazo que le han provocado la agresión, aunque el apuñalamiento no reviste de gravedad. 

Escucha en directo

En Directo COPE CÓRDOBA

COPE CÓRDOBA

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

9:00H | 25 ABR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking