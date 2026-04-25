Detenido un hombre tras apuñalar con arma blanca a otro en el Polígono de la Torrecilla de Córdoba

Una persona ha sufrido una agresión con arma blanca en la mañana de este sábado. El suceso se ha producido en torno a las 11:40 horas, después de una discusión, según han confirmado a COPE fuentes del Servicio de Emergencias 112.

Varios testigos han dado aviso de que un hombre había sido apuñalado en la calle Ingeniero Juan de la Cierva, en el Polígono de la Torrecilla de Córdoba capital. Al parecer, y según fuentes cercanas a la investigación, se trataría del camarero de un establecimiento.

Hasta el lugar del suceso se ha trasladado un equipo sanitario y efectivos de la Policía Nacional, que han detenido al agresor. Fuentes policiales han confirmado a esta cadena que la víctima ha sido trasladada al Hospital Reina Sofía para ser atendida de las heridas en un brazo que le han provocado la agresión, aunque el apuñalamiento no reviste de gravedad.