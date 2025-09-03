El Festival de Mérida cierra su 71 edición con 90.000 espectadores en el Teatro Romano

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha cerrado su 71 edición con más de 90.482 espectadores en las obras que se han representado en el Teatro Romano de la capital extremeña, y con un superávit de taquilla de 600.000 euros.

En total, han sido 174.141 las personas que han asistido a las distintas actividades que el Festival de Mérida celebra durante el verano, tanto representaciones en diversos enclaves históricos de la región, como cursos, talleres, exposiciones o campamentos de verano, entre otras.

una cita imprescindible

Unas cifras que "son una muestra de la fortaleza de nuestro certamen" que se ha convertido en "una cita imprescindible para los amantes de las artes escénicas" tanto de España como del extranjero, que "cada año reservan un espacio para venir al festival, y los lugareños también disfrutan de las distintas propuestas que tiene el festival".

Así lo ha destacado el director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro, quien se ha mostrado "razonablemente satisfecho" tras ofrecer los datos de balance de la 71 edición del certamen en una rueda de prensa este miércoles en Mérida, acompañado de la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, y el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez.