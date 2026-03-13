Nico Brussino hace balance de la actualidad del CB Gran Canaria

Nico Brussino, alero del CB Gran Canaria, ha hecho un balance de la situación actual del equipo. A pesar de la última derrota, el jugador argentino considera que el análisis es positivo porque lucharon "hasta el final", aunque reconoce que "no era lo que queríamos". Brussino afirma que el equipo ha mostrado "algunas cosas buenas" y que deben quedarse con eso para seguir adelante.

Luchar hasta el final

El equipo es consciente de que se encuentra en un momento crucial de la temporada. "Tenemos que luchar sí o sí", asegura Brussino, subrayando que saben "los compromisos que tenemos". Para el alero, lo primordial es "luchar hasta el final y tratar de ganar", y después, "los resultados se verán".

Si estamos enfocados a los 40 minutos, somos un equipo serio y podemos ganarles" Nico Brussino Jugador del CB Gran Canaria

Objetivo: la cancha del Murcia

Sin apenas tiempo para descansar, el Gran Canaria ya prepara su próximo partido contra el UCAM Murcia, un encuentro que Brussino prevé "muy complicado", especialmente en su casa. La clave para la victoria, según el argentino, será "enfocarnos en nosotros, estar concentrado en los 40 minutos, defender los 40 minutos intenso".

Brussino recuerda el partido de ida como el ejemplo a seguir: "Aquí demostramos que, si estamos enfocados a los 40 minutos, somos un equipo serio y podemos ganarles".

Una victoria en Murcia supondría un importante impulso a nivel de motivación. "Cada victoria siempre es positivo para el equipo, tanto a nivel psicológico, a nivel grupal, a nivel todo, creo que es fundamental", explica el jugador. Por ello, concluye con un deseo claro: "El equipo necesita una victoria y ojalá el sábado sea".