Así es Xavi Espart, la nueva perla del Barça que Flick ya compara con Philipp Lahm

El debut de Xavi Espart con el primer equipo del FC Barcelona en la Liga de Campeones no ha dejado indiferente a nadie, y menos aún a Hansi Flick. El técnico azulgrana ha comparado al joven talento con una leyenda como Philipp Lahm, generando una gran expectación.

Para conocerle mejor, el programa 'Esports COPE' ha charlado con Pau Moral, su exentrenador en las categorías inferiores del club.

Un jugador supermaduro

Pau Moral ha confesado la alegría que sintió al ver debutar a su expupilo ante el Newcastle. "Sinceramente, me llegó a emocionar, porque le tengo buen recuerdo", ha admitido, revelando que había estado chateando con él hacía apenas diez días. Ha destacado la enorme felicidad del jugador y su familia tras cumplir "un sueño".

El que fuera su técnico en La Masia ha subrayado la madurez del futbolista. "Ha demostrado una acción dentro del área en la que se la juega, muy arriesgada, y recupera la pelota", ha explicado Moral, describiéndolo como un perfil de jugador "de la casa, que siente los colores y que no se arruga nunca".

Es un jugador supermaduro" PAU MORAL EXENTRENADOR DE XAVI ESPART

La comparación con Philipp Lahm

Sobre las palabras de Hansi Flick, Moral considera que es un gran halago para el canterano. "En las comparaciones yo sé que poquito a poco, pero si te tienen que comparar, que te comparen con Philipp Lahm, pues es un elogio", ha afirmado, seguro de que Xavi Espart está preparado para ello por su carácter centrado y profesional.

Piques con Lamine y Cubarsí en La Masia

Moral también ha compartido anécdotas de su etapa en la cantera azulgrana. Ha recordado cómo, en un equipo alevín lleno de talento con figuras como Marc Bernal o Héctor Fort, Xavi Espart destacaba por su perfeccionismo. "Ejecutaba todo a la perfección", ha señalado entre risas.

Una de las historias más reveladoras eran los partidos de los jueves, donde se medían los talentos de La Masia. "Se armaban partidos pues el equipo de Lamine Yamal y Cubarsí contra el de Xavi Espart y compañía", ha rememorado Moral. Unos enfrentamientos que ya dejaban ver el potencial de esa generación.