COPE
Podcasts
Jerez - Sanlúcar
Jerez - Sanlúcar

"Jerez no se rinde": la alcaldesa María José García-Pelayo recibe con visión de futuro que la ciudad ya no vaya a ser Capital Europea de la Cultura 2031

Anuncia que se mantiene la "hoja de ruta cultural" y que la treintena de proyectos incluidos en el 'bid book' de la candidatura saldrán adelante, aunque sin el "acelerador" que hubiera supuesto el logro que ahora se escapa

La alcaldesa María José García-Pelayo recibe los aplausos al conocerse que Jerez queda fuera
00:00
Gabriel Álvarez

Jerez queda fuera de la última selección para ser Capital Europea de la Cultura 2031

Gabriel Álvarez

Jerez - Publicado el - Actualizado

2 min lectura4:48 min escucha

Jerez no estará en la fase final para ser Capital Europea de la Cultura en 2031. La ciudad ha quedado fuera del proceso de selección en el primer corte, un honor que sí han alcanzado Cáceres, Las Palmas, Oviedo y Granada, que siguen en la carrera. A pesar de la noticia, desde la candidatura jerezana han querido felicitar a las ciudades seleccionadas, destacando que es "un lujo y un honor" que una ciudad española vaya a ostentar el título.

Jerez queda fuera de la última selección para ser Capital Europea de la Cultura 2031
00:00
Descargar
Gabriel Álvarez

Reacción de la alcaldesa María José García-Pelayo tras conocerse que Jerez no será Capital Europea de la Cultura 2031

Tras conocerse la decisión, se ha agradecido el trabajo de todo el equipo y el apoyo de las más de 15.000 personas e instituciones que se han adherido a la candidatura. "Jerez tiene que seguir soñando y tiene que seguir trabajando, y eso es lo importante", se ha afirmado, subrayando que ni la ciudad ni su gobierno son de rendirse.

Jerez tiene que seguir soñando y tiene que seguir trabajando"

María José García-Pelayo Jurado

Alcaldesa de Jerez de la Frontera

El esfuerzo de "tantos años de compromiso, movilización y participación" no caerá en saco roto. La candidatura ha servido para crear una hoja de ruta cultural y una estrategia cultural que definirán el camino de la ciudad hasta el año 2031. También se ha reconocido la labor del gobierno anterior, que inició el proyecto, afirmando que "los proyectos buenos no se tiraban a la basura".

La experiencia como factor clave

Desde la candidatura se ha reflexionado sobre los motivos, señalando que quizás se ha "pagado una ilusión excesiva". Se ha recordado que ciudades como Cáceres o Oviedo no superaron el primer corte en 2016, y que Las Palmas llegó a la fase final pero no ganó, lo que sugiere que "había otras ciudades que el camino lo habían iniciado antes".

El proyecto se concibió como un "acelerador para la cultura" de Jerez. Aunque no se haya conseguido, el mensaje final es de optimismo. "No tenemos el acelerador, pero tenemos el proyecto, tenemos las ganas y tenemos la misma ilusión", se ha concluido, asegurando que, aunque sea "un poquito más lento", Jerez llegará a "conquistar Europa".

No tenemos el acelerador, pero tenemos el proyecto, las ganas y la misma ilusión"

María José García-Pelayo Jurado

Alcaldesa de Jerez de la Frontera

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE JEREZ

COPE JEREZ

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 13 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking