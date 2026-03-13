"Jerez no se rinde": la alcaldesa María José García-Pelayo recibe con visión de futuro que la ciudad ya no vaya a ser Capital Europea de la Cultura 2031
Anuncia que se mantiene la "hoja de ruta cultural" y que la treintena de proyectos incluidos en el 'bid book' de la candidatura saldrán adelante, aunque sin el "acelerador" que hubiera supuesto el logro que ahora se escapa
Jerez - Publicado el
2 min lectura4:48 min escucha
Jerez no estará en la fase final para ser Capital Europea de la Cultura en 2031. La ciudad ha quedado fuera del proceso de selección en el primer corte, un honor que sí han alcanzado Cáceres, Las Palmas, Oviedo y Granada, que siguen en la carrera. A pesar de la noticia, desde la candidatura jerezana han querido felicitar a las ciudades seleccionadas, destacando que es "un lujo y un honor" que una ciudad española vaya a ostentar el título.
Tras conocerse la decisión, se ha agradecido el trabajo de todo el equipo y el apoyo de las más de 15.000 personas e instituciones que se han adherido a la candidatura. "Jerez tiene que seguir soñando y tiene que seguir trabajando, y eso es lo importante", se ha afirmado, subrayando que ni la ciudad ni su gobierno son de rendirse.
Jerez tiene que seguir soñando y tiene que seguir trabajando"
Alcaldesa de Jerez de la Frontera
El esfuerzo de "tantos años de compromiso, movilización y participación" no caerá en saco roto. La candidatura ha servido para crear una hoja de ruta cultural y una estrategia cultural que definirán el camino de la ciudad hasta el año 2031. También se ha reconocido la labor del gobierno anterior, que inició el proyecto, afirmando que "los proyectos buenos no se tiraban a la basura".
La experiencia como factor clave
Desde la candidatura se ha reflexionado sobre los motivos, señalando que quizás se ha "pagado una ilusión excesiva". Se ha recordado que ciudades como Cáceres o Oviedo no superaron el primer corte en 2016, y que Las Palmas llegó a la fase final pero no ganó, lo que sugiere que "había otras ciudades que el camino lo habían iniciado antes".
El proyecto se concibió como un "acelerador para la cultura" de Jerez. Aunque no se haya conseguido, el mensaje final es de optimismo. "No tenemos el acelerador, pero tenemos el proyecto, tenemos las ganas y tenemos la misma ilusión", se ha concluido, asegurando que, aunque sea "un poquito más lento", Jerez llegará a "conquistar Europa".
No tenemos el acelerador, pero tenemos el proyecto, las ganas y la misma ilusión"
Alcaldesa de Jerez de la Frontera
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.