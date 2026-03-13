El conflicto dispara el precio de la gasolina y amenaza el coste de la cesta de la compra

El principal efecto del conflicto internacional ya se está notando en los derivados del petróleo, como la gasolina y el diésel. Así lo ha explicado Antonio Sanabria, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, en el programa Herrera en Cope en Madrid con Mónica Álvarez. Según el experto, el impacto más inmediato se refleja en el coste del uso de carburantes, como al llenar el depósito del coche.

Este incremento se trasladará en poco tiempo a mayores costes de transporte. Sanabria advierte que, debido a que en España más del 90 % del transporte de mercancías se realiza por carretera, esta situación aumentará el precio de los productos, especialmente los alimentos y otros productos que vengan de fuera.

Efectos en el consumo y el ahorro

La duración del conflicto será clave para el comportamiento del consumidor. Sanabria señala que, si se prevé que la situación se alargue, se podría anticipar consumo presente, ya que "podemos adelantar la compra de algunos productos ahora, porque pensemos que en el futuro van a ser más caros si esto se mantiene". Por el contrario, una perspectiva de corta duración podría ralentizar el consumo a la espera de que los precios se estabilicen.

Podemos adelantar la compra de algunos productos ahora porque en el futuro serán más caros si esto se mantiene" Antonio Sanabria profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid

En cuanto al ahorro, el experto describe dos efectos contrapuestos. Por un lado, puede surgir un ahorro de precaución, ya que, como explica, "tendemos a reducir consumo presente en previsión de que nos pueda, podamos necesitar un colchón financiero de cara a futuro". Por otro lado, la subida de precios disminuye la capacidad de ahorro de las familias al tener que dedicar un mayor porcentaje de su renta a los mismos bienes.

Tendemos a reducir el consumo presente en previsión de que podamos necesitar un colchón financiero de cara a futuro" Antonio Sanabria profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid

Finalmente, Sanabria apunta a otro factor a medio plazo: el precio del gas. Un encarecimiento del gas repercutiría en los fertilizantes nitrogenados, que lo usan como materia prima. Esto, a su vez, encarecerá los productos alimentarios, aunque el experto matiza que "eso va a tardar un poco más".