Feijóo aleja la posibilidad de una mayoría absoluta en Extremadura y asegura que el objetivo es superar en votos a toda la izquierda

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que Extremadura puede ser el punto de partida de un "efecto dominó" que saque a España del "pantano de corrupción, machismo y extorsión" que, según él, representa el Gobierno de Pedro Sánchez. Así lo ha declarado durante una visita a la empresa Carbones y Leñas Los Torres en Zahínos (Badajoz).

Objetivo: más votos que la izquierda

Feijóo ha establecido una meta clara para el PP extremeño en los comicios del domingo: "tener más votos que toda la izquierda". Con ese escenario en mente, ha hecho un llamamiento a Vox para no "bloquear la gobernabilidad" si se alcanza dicho resultado. En alusión a la formación de Santiago Abascal, ha advertido: "Espero que nadie bloquee a alguien votando con la izquierda".

Críticas a Vox

El presidente popular también ha criticado duramente la estrategia del partido de Abascal en la región. Ha asegurado que "la mayoría de los votantes de Vox no entienden" que el objetivo de su formación sea "criticar y descalificar" a la candidata del PP, María Guardiola, coincidiendo así "con el objetivo del Partido Socialista".

Feijóo ha reconocido que en la "España actual" es "muy difícil conseguir una mayoría absoluta", pero ha insistido en que su partido y su candidata, María Guardiola, van a "seguir trabajando hasta el domingo" para lograr "el mejor resultado posible" y asegurar un gobierno estable para los próximos cuatro años.