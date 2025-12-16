Feijóo aleja la posibilidad de una mayoría absoluta en Extremadura y asegura que el objetivo es superar en votos a toda la izquierda
El líder del PP critica que el partido de Abascal coincida con el PSOE en sus ataques a Guardiola y le pide que no bloquee la gobernabilidad
Almendralejo - Publicado el - Actualizado
1 min lectura1:35 min escucha
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que Extremadura puede ser el punto de partida de un "efecto dominó" que saque a España del "pantano de corrupción, machismo y extorsión" que, según él, representa el Gobierno de Pedro Sánchez. Así lo ha declarado durante una visita a la empresa Carbones y Leñas Los Torres en Zahínos (Badajoz).
Objetivo: más votos que la izquierda
Feijóo ha establecido una meta clara para el PP extremeño en los comicios del domingo: "tener más votos que toda la izquierda". Con ese escenario en mente, ha hecho un llamamiento a Vox para no "bloquear la gobernabilidad" si se alcanza dicho resultado. En alusión a la formación de Santiago Abascal, ha advertido: "Espero que nadie bloquee a alguien votando con la izquierda".
Espero que nadie bloquee a alguien votando con la izquierda"
Presidente del Partido Popular
Críticas a Vox
El presidente popular también ha criticado duramente la estrategia del partido de Abascal en la región. Ha asegurado que "la mayoría de los votantes de Vox no entienden" que el objetivo de su formación sea "criticar y descalificar" a la candidata del PP, María Guardiola, coincidiendo así "con el objetivo del Partido Socialista".
No se entiende que el objetivo fundamental de VOX en Extremadura sea criticar y descalificar a la candidata del Partido Popular"
Feijóo ha reconocido que en la "España actual" es "muy difícil conseguir una mayoría absoluta", pero ha insistido en que su partido y su candidata, María Guardiola, van a "seguir trabajando hasta el domingo" para lograr "el mejor resultado posible" y asegurar un gobierno estable para los próximos cuatro años.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.