Fallece una menor en la colisión de dos vehículos en la A-5 en Cáceres

Una menor de 10 años ha fallecido este jueves en una colisión lateral de dos vehículos en a autovía A-5, en el término municipal de Villamesías (Cáceres), en la que otras dos personas han resultado heridas de diversa consideración.

El accidente ha ocurrido a las 09:20 horas a la altura del kilómetro 281, sentido Madrid, según ha informado la Guardia Civil.

El siniestro ha consistido en una colisión lateral entre dos vehículos, que tras el impacto se han salido de la vía.

En el lugar del suceso se encuentran varias patrullas del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres y de Seguridad Ciudadana, junto a los servicios de emergencia y un helicóptero medicalizado que ha intervenido para la evacuación urgente de los heridos.

Un equipo de investigación de siniestros viales del Subsector de Tráfico de Cáceres será el encargado de llevar a cabo la investigación para determinar las causas del accidente.