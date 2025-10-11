COPE
Podcasts
Extremadura
Extremadura

Fallece un conductor tras salirse de la vía con su vehículo en el término municipal de Cristina

El accidente se ha producido en la carretera EX-338

Miriam Garriga

Badajoz - Publicado el

1 min lectura

Un hombre ha fallecido este sábado en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera EX-363, a la altura del kilómetro 3, dentro del término municipal de Cristina (Badajoz)

Según ha informado la Guardia Civil, el siniestro se ha producido en torno a las 16:30 horas y ha consistido en la salida de vía de un turismo. El conductor, único ocupante del vehículo, ha perdido la vida como consecuencia del accidente.

El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia. Por el momento no han trascendido más datos sobre la identidad de la víctima.

Temas relacionados

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

13:00 H | 11 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking