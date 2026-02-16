15:30 | 16 FEB 2026 | LUZ DE CRUCE
Dile a la IA cuantos km recorres al año, donde los haces, cuantos viajais habitualmente, tu presupuesto... y te dirá cual es tu futuro coche
Vicente Herranz
Valencia - Publicado el
1 min lectura29:59 min escucha
Temas relacionados
"Debemos prevenir el bullying, detectarlo y frenarlo a tiempo, porque una sociedad que no protege a sus jóvenes está fallando en lo más importante, en cuidar su futuro"
Pilar G. Muñiz
Lo último
Salarich veinte años después
0:32 min
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h
Últimos audios
15:30 | 16 FEB 2026 | LUZ DE CRUCE
29:59 min