Extremadura declara tres días de luto oficial por la muerte de Guillermo Fernández Vara

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha hecho público un comunicado sobre el fallecimiento del expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara. Guardiola anuncia la declaración de tres días de luto oficial en la región.

Este es el comunicado: Con profunda tristeza, he recibido la noticia del fallecimiento del presidente Guillermo Fernández Vara, que estuvo al frente del gobierno extremeño durante tres legislaturas. Como presidenta de la Junta de Extremadura, y en nombre del Consejo de Gobierno, quiero expresar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, así como a todos sus compañeros del PSOE de Extremadura. Manifiesto también mi reconocimiento y gratitud hacia su figura. Guillermo Fernández Vara ejerció con entrega sus responsabilidades públicas. Lo hizo con honor, con esfuerzo y con un trato de cercanía que siempre recordaremos. Extremadura pierde a un político y a un servidor público que defendió sus ideas desde la moderación y el respeto al Estado de derecho. Sobre todo amaba a su tierra, y en esta última etapa, incluso en los momentos más difíciles, permaneció en contacto para facilitar lo que estuviera en su mano. En señal de duelo, y como muestra de respeto a su memoria, se declara el luto oficial en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante tres días, en los que las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos de la Junta de Extremadura.