Casademont estrena la temporada con victoria ante Baskonia

Triunfo de Casademont Zaragoza en el primer partido de la temporada ante Baskonia por 19 puntos, 107 a 88.

Buen papel colectivo en el estreno de Jesús Ramírez en el banquillo zaragozano en partido oficial en un encuentro donde los últimos fichajes, como Robinson, Stephens o Soriano, ya contaron con una importante y destacada aportación.

Los zaragozanos iniciaban bien el partido, se mostraban seguros en defensa y Robinson y Yusta firmaban los primeros puntos de la temporada. Los zaragozanos alcanzaban una máxima de 7 en este cuarto: 13 - 6. Baskonia igualaba el partido dando un paso al frente en el rebote ofensivo y anotando un parcial de 0 a 6: 13 - 12. La escalada de Baskonia continuaba, pero un triple Rodríguez al filo de terminar el primer cuarto permitía a los de Ramírez terminar los diez primeros minutos ganando por 3 puntos: 23 - 20.

En el segundo parcial llegaban los puntos de algunos de los recien llegados como Soriano, mientras que Spissu seguía demostrando su buena dirección y Dubljevic se imponía por dentro. Con un 30 a 24, Baskonia respondía con un parcial de 0 a 6. El partido se igualaba (32 - 32), pero Bell Haynes ponía a los rojillos cinco arriba: 37 - 32. Gran aportación de otro de los fichajes de este verano como es Robinson que se sumaba al papel siempre fundamental de Yusta en rebote para que los zaragozanos alcanzaran al descanso una ventaja de 14 puntos y se marcharan a vestuarios con el partido encarrilado: 48 - 34.

segunda parte sin perder la ventaja local

Stephens y Yusta lograban una renta de 16 (52-36), pero Baskonia despertaba tras conseguir su primer triple del partido para seguir anotando y recortar la ventaja de los rojillos a solo 8 puntos: 53 - 45. Soriano rompía los malos minutos en ataque de los zaragozanos anotando de dos y Bell Haynes volvía a sumar: 57 - 45.

Baskonia intentaba frenar la anotación rojilla a base de una dura defensa pero eso llevaba a Rodríguez al 2 + 1 en un par de ocasiones: 65 - 53. Un triple de González volvía a establecer la ventaja rojilla en los 14 puntos (70 - 56) para afrontar finalmente, los últimos diez minutos con un favorable 72 - 60.

Ya en la recta final del encuentro, Rodríguez y Stephens daban un paso al frente en ataque para no dejar que Baskonia recortase distancias: 79 - 67. Aportación colectiva en los últimos minutos para que Yusta desde el triple llevase el marcador hasta los 100 puntos, se lograse una máxima de hasta 20 puntos y los zaragozanos no dejasen escapar la victoria. El triunfo se quedó en Zaragoza por 107 a 88.

Así, los aragoneses suman su primer triunfo de esta temporada en Liga mostrando una muy buena imagen ante 6.300 espectadores.