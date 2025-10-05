Quinta derrota consecutiva y luces de alarma en el Sporting de Gijón

Mamadou Loum fue la principal novedad del once de Asier Garitano, formando como titular en el centro del campo. Álex Corredera y Guille Rosas fueron también titulares tras cumplir sanción frente al Albacete. El Castellón fue dueño del partido desde el inicio. Jakobsen adelantó a los locales muy pronto con un disparo seco desde la frontal tras una gran jugada colectiva, pero apenas un minuto después Dubasin equilibró el marcador tras un fallo de Mattys, portero del Castellón.

LALIGA Una acción del partido entre el Castellón y el Sporting

Con 1-1 en el marcador, el Castellón siguió atacando con un Sporting a la expectativa. Encontraría premio al filo del descanso tras un penalti provocado por mano de Diego Sánchez que Cala transformaría en 2-1 antes de la entrada a vestuarios. No mejoró el Sporting tras la reanudación a pesar de ir por detrás en el marcador. El Castellón siempre tuvo las ideas más claras en el partido, gobernando la pelota. El Sporting, al contraataque pero sin el acierto de los hombres de arriba que le mantuvieron a flote en otros partidos.

sin reacción tras los cambios

Los cambios no le funcionaron a Garitano, que metió en el campo a Kembo, Cortés o Pablo García, pero no funcionó. Camara sentenció al Sporting al filo del final tras un error de Kembo y puso el 3-1 definitivo. Garitano pierde crédito y el Sporting suma su quinta derrota seguida.