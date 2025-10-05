El conocido festival de Asturias que no volverá a celebrarse y que ha dicho adiós por sorpresa: "Nos vamos"

La sorpresa ha sido grande. El festival que nació en Asturias y tuvo réplicas en otros puntos de España ha dicho adiós. “Nos vamos, gracias por estos cuatro años, os llevamos en nuestro corazón”. Con esa docena de palabras se ha despedido El Boombastic a través de su web oficial sin que la organización haya ofrecido más detalles de una decisión inesperada. El festival había celebrado cuatro ediciones, no todas con el mismo tirón, y tenía el concejo de Llanera como epicentro de sus conciertos.

"NOS VAMOS"

Tampoco ha habido muchas más explicaciones en sus redes sociales. “Hoy cerramos una etapa muy especial. Gracias por estos cuatro años en los que habéis hecho que Boombastic sea mucho más que un festival”, escribieron desde la cuenta oficial del evento. Acompañado de palabras de agradecimiento, el comunicado recordaba los momentos compartidos con el público: “Cada salto, cada abrazo, cada canción que cantamos juntos… quedarán para siempre en la memoria”.

El mensaje, que finalizaba con un “Nos vamos, pero os llevamos en el corazón”, ha desatado una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos asistentes habituales se preguntan si la despedida es definitiva o si se trata de un cambio de formato o de localización.

Boombastic Actuación en el Boombastic

¿Es un adiós?

La sorpresa ha sido aún mayor al comprobar que la página web del festival dejó de estar operativa en el mismo momento en el que se publicó el anuncio. Allí solo aparece un gran letrero con el texto: “Nos vamos. Gracias por estos años”. Desde entonces, la organización no ha ofrecido ninguna explicación ni confirmar si la marca desaparecerá o simplemente se mudará de escenario.

El Boombastic nació en Asturias pero viajó a otras ciudades, donde intentó atraer público con artistas de música urbana y electrónica. El resultado no siempre fue el esperado y ese podría ser uno de los motivos por los que la organización ha decidido bajar la persiana. Está por ver si el adiós es definitivo o se trata de un hasta luego.