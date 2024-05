Diputación celebrará un pleno sobre el hermano de Pedro Sánchez: "No tenemos nada que ocultar"

La Diputación de Badajoz celebrará un pleno extraordinario para "aclarar", según esta institución, la labor que desempeña el director de la Oficina de Artes Escénicas de esta entidad provincial, David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, después de que el PP haya exigido una comisión de investigación.



En dicha sesión plenaria, que se celebrará la próxima semana, aunque aún sin fecha exacta, el PP pedirá la constitución de una comisión no permanente para el estudio de la actividad cultural tanto del programa cultural 'Opera Joven' como de la Oficina de Artes Escénicas, ambas dirigidas por David Sánchez.



A través de un comunicado de prensa, fuentes de la Diputación pacense han afirmado que esta institución provincial "no tiene nada que ocultar sobre este tema", de ahí que el pleno extraordinario "será una buena oportunidad para aclarar determinadas informaciones que se están vertiendo desde algunos medios de comunicación y que no se corresponden con la realidad”.



En este sentido, fuentes del PP han subrayado la necesidad de "aclarar" ante la opinión pública "desde dónde y cómo trabaja David Sánchez, sus retribuciones, dónde tributa y cómo emplea y distribuye los fondos que se derivan a la Oficina de Artes Escénicas y a Opera Joven”.



La Diputación pacense, han añadido estas fuentes, quiere aportar "toda la transparencia, con luz y taquígrafos", para explicar dicha labor.