Detenidas dos personas con más de una decena de armas de fuego por robos de viviendas y vehículos en Cáceres y Badajoz

La Guardia Civil ha detenido a dos personas expertas en robos de viviendas y vehículos. Actuaban principalmente en pueblos de Extremadura, también en Madrid y Toledo. La investigación comenzó a raíz de varios robos cometidos en Badajoz capital y otros cinco pueblos de la provincia. Previo al asalto de los inmuebles que seleccionaban como objetivos, sustraían un coche de alta gama en otra provincia para utilizarlo en los robos de las casas.

Durante su desplazamiento cambiaban las placas de matrícula por otras que también robaban, o suplantaban a las originales de otros vehículos coincidentes con el mismo modelo. También forzaban los accesos a las propiedades.

Tras identificar a los sospechosos se realizó el registro de ocho domicilios de Badajoz, dentro de las barriadas de La Cañada y en el Complejo Olímpico Ibérico. Entre los objetos intervenidos: prendas y herramientas utilizadas en los asaltos, chalecos antibalas, 13 armas largas y dos cortas, armas blancas, joyas, hachís, marihuana y más de 12.000 euros. También ha sido recuperado un vehículo sustraído en Alcalá de Henares (Madrid).

La operación denominada “Bankasalt” ha culminado con la detención de dos de los autores por 11 delitos de robos en inmuebles, 12 robos de vehículos, atentado a los agentes de la autoridad, falsedad documental, tenencia ilícita de armas, contra la salud pública y pertenencia a grupo delictivo.

Se continúa con la búsqueda del resto de los integrantes del grupo, quienes se encuentran plenamente identificados.

Las diligencias instruidas junto con los detenidos han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Badajoz.