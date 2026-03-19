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El emotivo final de la Ofrenda con la petición de la Fallera Mayor de Valencia a la Virgen: "Lazos de amor y fraternidad"

Carmen Pradas eleva una plegaria por la paz y los más desfavorecidos en una Ofrenda de Flores marcada por los mensajes de fraternidad y esperanza

Manto de la Virgen 2026
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Pascual Claramonte

Herrera en COPE Comunidad Valenciana

Pascual Claramonte

Valencia - Publicado el - Actualizado

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Poco antes de las dos de la madrugada, la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades, llegaba a la Plaza de la Virgen para entrar en la basílica y dar gracias a la Virgen de los Desamparados. En un emotivo discurso en nombre de todas las comisiones falleras, Prades ha alzado su voz para pedir por los más vulnerables, una vez completado el manto de la 'Geperudeta' con miles de flores. Su petición ha sido clara: "Acude a todas aquellas personas que experimentan el dolor, la enfermedad, la injusticia, la falta de trabajo y la soledad".

Acude a todas aquellas personas que experimentan el dolor, la injusticia y la soledad"

Carmen Prades

Fallera Mayor de Valencia

La fallera mayor también ha suplicado a la patrona de Valencia que conceda al mundo y a la ciudad fraternidad y amor "porque sepan convivir y buscar el bien común". Y concluía sus palabras agradeciendo lo vivido en las Fallas de 2026 y pidiendo poder rendirle esta solemne ofrenda "año tras año".

Carmen Prades, a su entrada a la Basílica durante la Ofrenda 2026

Junta Central Fallera

Carmen Prades, a su entrada a la Basílica durante la Ofrenda 2026

Un fervor que une a la ciudad

El arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, ha destacado en los micrófonos de COPE el profundo sentimiento que une a los valencianos con la 'Mare de Déu'. Benavent ha calificado la Ofrenda como "un acto muy bonito, donde el fervor y los sentimientos afloran casi visiblemente en todos los que participan". También ha recordado la inseparable unión de la Virgen y San José, cuya imagen se coloca junto a ella desde hace unos años.

El simbolismo del manto y la ofrenda

Un mensaje de paz se ha materializado en el diseño del manto de la Virgen, una creación de Xenia Magraner. La obra representa un grito por la paz con la silueta de una mujer y un niño de la mano, sobrevolados por una paloma blanca. El conjunto ha sido confeccionado con claveles en tonos rojos, amarillos y blancos.

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La emoción no solo se ha visto en los rostros de los falleros, sino también en los de quienes trabajan en el corazón de la Ofrenda. Quique, uno de los vestidores de la Virgen, ha contado la intensidad de su labor al recibir las flores, que a menudo llegan con "mensajes, chupetes, radiografías, cartas". Según ha relatado, "nosotros no tocamos absolutamente nada y lo ponemos en su sitio correspondiente", añadiendo que las historias que descubren "nos hacen llorar, hay mucha emoción".

Un mensaje de esperanza en la Falla Municipal

La llamada a la concordia también ha sido protagonista en la Falla Municipal de la Plaza del Ayuntamiento. Los artistas Vicente Llácer y Alejandro Santaeulalia diseñaron un monumento de 27 metros de altura con una icónica figura de Charles Chaplin. El proyecto nació, según Santaeulalia, con la pretensión de "que cruce fronteras y que sea un mensaje internacional" de esperanza frente a la guerra, una idea que "desgraciadamente, pues ahora está con en vigencia total".

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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