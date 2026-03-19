Severino Suárez toma posesión como abad de la Colegiata de A Coruña: "Queremos ponerla en valor como un santuario mariano"

El sacerdote Severino Suárez toma posesión este jueves, 19 de marzo, como nuevo abad de la Colegiata de Santa María en A Coruña. Suárez, que fue elegido por los canónigos, sucede en el cargo a José María Fuciños, fallecido el pasado 17 de enero. Este nombramiento supone un momento histórico para una de las grandes instituciones de la Ciudad Vieja coruñesa.

Un nombramiento por votación

Suárez, que había tomado posesión como canónigo en agosto, ha explicado cómo fue el proceso de elección tras el fallecimiento de Fuciños. Según ha relatado, el arzobispo les pidió reunirse en un pleno extraordinario para elegir al sucesor. "Los que estábamos reunidos éramos 7, y de los 7, pues, podíamos ser votados cualquiera de nosotros", ha detallado, añadiendo que algunos de los candidatos "por razón de edad ya manifestaron que no". Al principio "los votos estuvieron un poco repartidos, y después ya se centraron en mi persona", ha concluido.

Nuevos aires para la Colegiata

A pesar de que ha reconocido que "la agenda está demasiado cargada", el nuevo abad ya tiene proyectos en mente para el templo. Su objetivo es darle "una vuelta" y que esta etapa sea "como una nueva oportunidad de ponerla en valor". Entre sus ideas está la de organizar celebraciones de concentración para niños y jóvenes, potenciarla "como un santuario mariano de la Coruña" y recuperar la celebración de bodas y otros actos religiosos.

COPE Colegiata de Santa María, A Coruña

Uno de los retos más urgentes es la rehabilitación del edificio. El propio Suárez ha advertido sobre su estado: "La colegiata está en unas condiciones bastante bastante malas, porque pues llovió algo dentro". El sacerdote ha mencionado problemas como una linterna estropeada y "bastante humedad", por lo que ve necesario "llamar a las instituciones" para afrontar las mejoras. A pesar de los desperfectos, ha destacado que "es una iglesia medieval que es muy bonita" y que es el "centro de los templos" de la ciudad.

Compaginar cargos y delegar

Nacido en Vimianzo (A Coruña) hace 77 años, Suárez mantendrá sus actuales responsabilidades. Continuará como vicario episcopal territorial de A Coruña y al frente de las parroquias de San Francisco Javier desde 1996, y de Nosa Señora do Pilar-O Ventorrillo y O Nadal do Señor desde 2011. Esta acumulación de tareas le obligará a delegar más en sus equipos.

Cedida Severino Suárez, abad de la Colegiata de A Coruña

El propio Severino Suárez ha explicado que su función como abad consistirá en "coordinar la labor que se hace en unión con los canónigos", que son el grupo de sacerdotes al frente de la institución. Conocido por su implicación en las fiestas de los barrios donde ejerce, como la organización de un programa cultural con "los mejores corales de La Coruña", ha querido aclarar con humor el alcance de su participación. "No soy yo el que voy a contratar las orquestas, no, no, no, no", ha bromeado.