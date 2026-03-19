Los docentes catalanes elevan la presión y colapsan las carreteras de Barcelona y Girona

En el Vallès, los manifestantes se han concentrado en el aparcamiento de un centro comercial y desde allí han invadido la autopista sobre las 7:30 horas

La huelga de docentes en Cataluña ha provocado este jueves importantes cortes de tráfico en las carreteras de acceso a Barcelona. Durante la cuarta jornada de paros de esta semana, unos 200 manifestantes han cortado la C-58 entre Sant Quirze del Vallès y Sabadell, mientras que cientos de personas han bloqueado el acceso a Mataró por la C-60.

En el Vallès, los manifestantes se han concentrado en el aparcamiento de un centro comercial y desde allí han invadido la autopista sobre las 7:30 horas, interrumpiendo la circulación en ambos sentidos al grito de ‘vaga, vaga’. En Mataró, el corte ha tenido lugar minutos antes de las ocho de la mañana y ha contado con el apoyo de los Bomberos, que han hecho sonar las sirenas de su parque cercano.

el acuerdo alcanzado con dos sindicatos “minoritarios” es “insuficiente”, y ha añadido que CCOO y UGT “han traicionado” la confianza de los docentes.

Demandas y críticas a los sindicatos

Daniel Marcos, docente del Institut Ferran Casablancas de Sabadell, ha explicado que el objetivo es que se les escuche y que el Govern vuelva a la mesa de negociación. Según Marcos, el acuerdo alcanzado con dos sindicatos “minoritarios” es “insuficiente”, y ha añadido que CCOO y UGT “han traicionado” la confianza de los docentes.

El colectivo lamenta la “poca voluntad” del Departament d'Educació para atender sus necesidades reales. Las principales reivindicaciones se centran en una bajada de ratios en las aulas, una reducción de la burocracia y un aumento de sueldo para el personal docente.

Necesitamos generar molestias para que se nos escuche"

Marcos ha reivindicado las movilizaciones como su principal herramienta de presión: “Como docentes el poder que tenemos es parar un poco el país, no somos una actividad productiva, necesitamos generar molestias para que se nos escuche”, ha defendido. La jornada de huelga de este jueves estaba convocada para los profesionales del Vallès, el Maresme y las comarcas de Girona.